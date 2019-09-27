Политика , 27 сен, 12:47
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Кремль назвал цель введения запрета на курение на балконах
Кремль поддерживает любые решения, которые направлены на сохранение человеческой жизни. Об этом, как пишет «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя запрет курения на балконах.
«Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», — сказал Песков.
Он отметил, что воспринимает новые правила прежде всего как противопожарную меру, а не способ бороться с табачными дымом.
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