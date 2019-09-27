Кремль назвал цель введения запрета на курение на балконах

Кремль назвал цель введения запрета на курение на балконах

Кремль поддерживает любые решения, которые направлены на сохранение человеческой жизни. Об этом, как пишет «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя запрет курения на балконах.

«Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», — сказал Песков.

Он отметил, что воспринимает новые правила прежде всего как противопожарную меру, а не способ бороться с табачными дымом.

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