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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник УФСБ по Москве Алексей Дорофеев написал в прокуратуру письмо о возможном содействии подозреваемому в рейдерских захватах юристу Кантемиру Карамзину со стороны судей
Алексей Дорофеев (Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ)

Письмо генерала ФСБ

Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.

Письмо генерала от 13 сентября было оглашено в пятницу, 27 сентября, на заседании Верховного суда. По ходатайству прокуратуры судья Олег Зателепин решил провести основную часть слушания в закрытом режиме, мотивируя тем, что в процессе «может быть затронута честь судей». РБК ознакомился с аудиозаписью зачитанного в зале суда письма Дорофеева. Письмо зачитали для ознакомления участвовавшего в заседании по видеоконференцсвязи Карамзина.

«Получена информация о том, что Карамзин имеет обширные связи среди высокопоставленных должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, через которых осуществляет рейдерские захваты различных объектов бизнеса, избегая при этом уголовного преследования. По полученной информации, осуществлению противоправной деятельности Карамзина способствовали его устойчивые связи в судебной системе города Москвы. Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда», — говорится в зачитанном письме Дорофеева.

Расписка биографа Путина

В письме генерал ФСБ уточняет, что его подчиненные, получившие эту информацию, занимаются оперативным сопровождением уголовного дела в отношении Карамзина по эпизоду мошенничества в отношении писателя Олега Блоцкого (автора двухтомной биографии Владимира Путина. — РБК).

По данным ФСБ, в июне 2007 года между Карамзиным и Блоцким был заключен договор беспроцентного займа, по которому писатель занимал у юриста $115 тыс. Блоцкий вернул деньги, после чего, по версии следствия, у Карамзина «возник умысел на хищение средств в особо крупном размере», и юрист изготовил аналогичный подложный договор на сумму $200 тыс. С ним Карамзин обратился в суд с требованием о взыскании средств. Гражданский иск был передан в Черемушкинский районный суд, который вынес решение о взыскании денег с Блоцкого.

Предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, уточняет Дорофеев. 10 апреля 2019 года Карамзин был задержан. Арестован юрист был Балашихинским городским судом, после передачи дела из московского следственного управление СКР в подмосковное. Такое решение принял заместитель председателя Следственного комитета генерал Игорь Краснов.

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве. Согласно данным в базе Мосгорсуда, в 2014 году Карамзин был оправдан по обвинению в мошенническом завладении долей в коммерческой компании.

«На протяжении расследования уголовного дела [о мошенничестве] со стороны связей Карамзина также фиксировались неоднократные попытки повлиять на ход следствия по делу. Так, в результате рассмотрения жалобы защиты Карамзина Черемушкинский районный суд Москвы 11 сентября признал возбуждение уголовного дела незаконным. Необходимо отметить, что данное решение было принято судом в преддверии окончания расследования и может иметь целью его прекращение», — пишет Дорофеев.

Если вышестоящая инстанция одобрит это решение суда, следствию придется освободить Карамзина. В связи с этим Дорофеев попросил прокурора Подмосковья ходатайствовать перед Генпрокуратурой об обращении в Верховный суд в целях изменения территориальной подсудности при рассмотрении апелляционной жалобы Балашихинской прокуратуры на решение Черемушкинского суда. Обращение генерала ФСБ дошло до заместителя генпрокурора Юрия Пономарева, который обратился в Верховный суд с просьбой перенести апелляционное заседание из Мосгорсуда в Мособлсуд (копия документа, оглашенного в суде, есть в распоряжении РБК).

«В ходе оперативного сопровождения названного уголовного дела сотрудниками управления ФСБ России по Москве и Московской области получены сведения о том, что Карамзин, находясь в дружеских отношениях с рядом должностных лиц правоохранительных органов, федеральных судей и руководителями Мосгорсуда, осуществлял неоднократные попытки повлиять на ход следствия. В частности, по жалобе защитника Карамзина 11 сентября Черемушкинским районный судом Москвы возбуждение данного уголовного дела было безосновательно признано незаконным», — говорится в письме Пономарева.

РБК направил запрос в пресс-службу Мосгорсуда и в ЦОС ФСБ.

Судья Зателепин огласит решение по подсудности дела 30 сентября.

Кто такой генерал Дорофеев

Дорофеев стал широко известен из-за расследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова о возможных связях окружения генерал-полковника ФСБ с похоронным бизнесом. Во время подготовки статьи журналист был арестован по обвинению в хранении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После общественной кампании в защиту журналиста уголовное преследование Голунова было прекращено, все обвинения сняты, задерживавшие его полицейские были уволены.

58-летний Дорофеев — выпускник Ленинградского механического института. С 1980-х годов он служил в городских структурах управления госбезопасности Ленинграда и Петербурга. В 2005 году Дорофеев возглавил управление ФСБ по Карелии, но был снят с должности после массовых беспорядков в Кондопоге, вызванных убиством местного жителя выходцами из Чечни и Дагестана. В 2006-м он перебрался в Москву на службу в организационно-инспекторское управление ФСБ. В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей. В 2012-м, после отставки много лет возглавлявшего управление ФСБ по столичному региону Виктора Захарова, этот пост занял Дорофеев.

Версия Карамзина

Карамзин и его защита обвинения отрицают. По их версии, дело по заявлению Блоцкого используется для давления на Карамзина в бизнес-конфликте вокруг «Первого домостроительного комбината» («ДСК-1»). Арестованный юрист представлял в России канадского инвестора Марка Ричардса — делового партнера бывшего гендиректора «ДСК-1» Владимира Копелева. В 2010 году Копелев оказался должен Марку Ричардсу 241 млн швейцарских франков по векселю перед компанией Kithia Limited (по текущему курсу эта сумма эквивалентна 15,6 млрд руб.). В 2016 году Ричардс решил выйти из строительного бизнеса, его попытки вернуть себе деньги привели к арбитражным разбирательствам.

Карамзин выиграл в арбитражном суде дело, по которому Копелев и связанные с ним лица должны были заплатить кредиторам 15 млрд руб, а сделки по его активам заморожены. Согласно кассационному решению арбитражного суда Московского округа от 28 июня, это постановление осталось в силе. В отношении Копелева введена процедура банкротства. За время тяжб бизнесмен попытался вывести свои активы, следует из решения суда. Кроме того, Копелев успел получить мальтийское гражданство, настаивает защита Карамзина.

В разгар общественной кампании по делу Ивана Голунова в июне 2019 года Карамзин в СИЗО записал видеобращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросил защиты от незаконного преследования. Он настаивал, что инициатором его ареста был генерал Дорофеев. По словам юриста, генерал ФСБ действует в интересах Копелева, которому Карамзин разбирательствами в арбитраже заблокировал активы для создания на их основе прибыльного девелоперского проекта.

В 2017 году РБК писал, что по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому Копелев был признан потерпевшим.

Что такое ДСК-1

ДСК-1 основан в 1961 году, с того времени компания построила 55 млн кв. м жилья в Москве и Московской области. По данным компании, в построенных ей домах проживает каждая пятая семья в Москве.

Копелев работал на ДСК-1 с 1965 года, гендиректором компании он стал в 1982 году. Он оставил эту должность в апреле 2008 года. Его преемником стал Анатолий Константинов. В 2017 году Константинов стал главой Фонда реновации, учрежденного мэрией столицы.

Автор: Максим Солопов
Теги: ФСБ, Мосгорсуд, судьи, ДСК-1, Владимир Копелев
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