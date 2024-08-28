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Задержание Павла Дурова ,  
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Павла Дурова доставили в суд

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова доставили в суд, передает AFP. Сегодня истекает срок его содержания под стражей без судебного постановления.

26 августа срок задержания Дурова продлили до 28 августа, он может длиться максимум 96 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо отпустят.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Два дня французские власти официально не комментировали дело предпринимателя. Французские следователи считают его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Всего в деле Дурова содержится 12 обвинений, среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.

Что известно о задержании Павла Дурова в Париже
Технологии и медиа

В заявлении Telegram, опубликованном после задержания Дурова, говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а его модерация «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется».

«Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой, — говорится в сообщении Telegram. — Почти 1 млрд человек по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации. Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что задержание Дурова — не политический шаг, а часть независимого расследования. Он отметил, что Франция «глубоко привержена» свободе выражения мнений, но «свободы поддерживаются в правовых рамках как в социальных сетях, так и в реальной жизни, с целью защиты граждан и уважения их основных прав».

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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