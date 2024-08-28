По МЦК пустили первую беспилотную «Ласточку»
На Московском центральном кольце (МЦК) запустили первую беспилотную «Ласточку», сообщает корреспондент РБК.
На время испытаний в кабине для контроля будет присутствовать машинист, потом поезда будут курсировать полностью самостоятельно.
О планах пустить этим летом по МЦК беспилотные «Ласточки» в ноябре прошлого года говорил глава РЖД Олег Белозеров. «Будет стоять такой пульт управления в центре управления, и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами», — пояснял он. По его словам, беспилотные поезда позволят сократить интервалы движения как минимум на минуту — с четырех до трех минут, так как человек принимает решение за 1,2 секунды, а искусственный интеллект — за 0,3 секунды.
Летом 2019 года РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на экспериментальном кольце в Щербинке. Тогда во время тестирования поезд автоматически затормозил перед манекеном, который специально поставили на пути. В апреле прошлого года один машинист одновременно управлял двумя «Ласточками» на МЦК.
В январе этого года Белозеров сообщал, что полностью беспилотный поезд планируется запустить в России в 2026 году. Речь шла о «Финисте» — импортозамещенной версии «Ласточки».
Эти поезда были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, в России они выпускались с 2014 года на заводе «Уральские локомотивы».
Российский аналог имеет пять вагонов и 416 мест (в «Ласточке» их 346), сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду друг за другом, мест друг напротив друга нет. Также было увеличено число туалетов — три вместо двух. Название «Финист» обозначает сказочную птицу, символ вечного обновления и возрождения, отмечали в РЖД.
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