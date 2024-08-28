По МЦК пустили первую беспилотную «Ласточку»

На время испытаний в кабине пока будет присутствовать машинист, потом поезда будут курсировать полностью самостоятельно

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

На Московском центральном кольце (МЦК) запустили первую беспилотную «Ласточку», сообщает корреспондент РБК.

На время испытаний в кабине для контроля будет присутствовать машинист, потом поезда будут курсировать полностью самостоятельно.

О планах пустить этим летом по МЦК беспилотные «Ласточки» в ноябре прошлого года говорил глава РЖД Олег Белозеров. «Будет стоять такой пульт управления в центре управления, и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами», — пояснял он. По его словам, беспилотные поезда позволят сократить интервалы движения как минимум на минуту — с четырех до трех минут, так как человек принимает решение за 1,2 секунды, а искусственный интеллект — за 0,3 секунды.

Летом 2019 года РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на экспериментальном кольце в Щербинке. Тогда во время тестирования поезд автоматически затормозил перед манекеном, который специально поставили на пути. В апреле прошлого года один машинист одновременно управлял двумя «Ласточками» на МЦК.

В январе этого года Белозеров сообщал, что полностью беспилотный поезд планируется запустить в России в 2026 году. Речь шла о «Финисте» — импортозамещенной версии «Ласточки».