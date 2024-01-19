Глава РЖД анонсировал запуск полностью беспилотного поезда в 2026 году

РЖД запустит первый полностью беспилотный поезд в 2026 году, сообщил Белозеров. По его словам, «сдвижка некоторая» связана с работами по импортозамещению «Ласточки» на отечественный поезд «Финист»

Машинист-оператор в центре дистанционного контроля и управления во время демонстрационных испытаний беспилотных электропоездов «Ласточка» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Полностью беспилотный поезд запустят в России в 2026 году, сообщил глава РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.

«Полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что «Финист», полностью замещенный электропоезд, буквально сейчас появился, и мы, соответственно, на него сейчас навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано», — сказал Белозеров.

«Финист» — импортзамещенная версия «Ласточки». Эти поезда были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, в России они выпускались с 2014 года на заводе «Уральские локомотивы». Российский аналог имеет пять вагонов и 416 мест (в «Ласточке» их 346), сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду друг за другом, мест друг напротив друга нет. Также было увеличено число туалетов — три вместо двух. Название «Финист» обозначает сказочную птицу, символ вечного обновления и возрождения, отмечали в РЖД.

РЖД уже несколько лет занимается разработкой беспилотного поезда. Первую беспилотную «Ласточку» компания продемонстрировала в 2019 году на испытательном кольце в Щербинке. Во время испытаний поезд автоматически затормозил перед манекеном на путях, а в апреле 2023 года один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента.

Белозеров в ноябре сообщал о планах запустить беспилотную «Ласточку» по Московскому центральному кольцу (МЦД) уже в 2024 году. «Мы в следующем году сделаем беспилотную «Ласточку». Будет стоять такой пульт управления в центре управления — и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами», — рассказывал глава РЖД.

Он объяснял, что с помощью беспилотных поездов интервалы движения можно сократить как минимум на минуту (с четырех до трех минут между поездами). По его словам, интервал сократится из-за разницы в скорости реакции человека и машины: человек принимает решение за 1,2 секунды, а искусственный интеллект — за 0,3 секунды. Поэтому автоматическая система управления позволит добавить больше поездов.