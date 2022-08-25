Как Москва пережила сильнейшую жару за 34 года. Фоторепортаж
На фото: Красная площадь
25 августа воздух в центре Москвы прогрелся до 32,2 градуса. Такую температуру зафиксировал Гидрометцентр на метеостанции «Балчуг». На ВДНХ температура достигла 30,3 градуса, побив рекорд 1988 года
На фото: парк «Музеон»
Гидрометцентр сообщил, что на погоду столичного региона повлиял антициклон, который принес теплые воздушные массы.
На фото: река Москва
В Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности
На фото: парк «Музеон»
Гидрометцентр сообщает, что в столице действует пятый класс пожароопасности. Предупреждение действует до 27 августа
На фото: Александровский сад
Максимальная температура воздуха в Москве близка к абсолютным рекордам. Жаркая погода в столице наблюдалась также в августе 1938 года, когда столбик термометра поднялся до 33,0 °С, в 1972 году (34,2 °С) и в 1897 году (33,9 °С)
На фото: ТЦ «Охотный ряд»
Главное управление МЧС по Москве рекомендовало избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды
На фото: Александровский сад
На фото: парк «Музеон»
МЧС рекомендует москвичам воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, избегать купания в одиночку, не заплывать за знаки ограждения зон купания, не выплывать на судовой ход и не оставлять детей без присмотра. Также МЧС напоминает, что нахождение в водоемах в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено