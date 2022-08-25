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Как Москва пережила сильнейшую жару за 34 года. Фоторепортаж

Температура воздуха в Москве побила рекорд 1988 года, поднявшись до 30,3 градуса. По прогнозам синоптиков, до 29 августа температура будет держаться на 7 градусов выше нормы. Как Москва переживает жару — в фоторепортаже РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: Красная площадь

25 августа воздух в центре Москвы прогрелся до 32,2 градуса. Такую температуру зафиксировал Гидрометцентр на метеостанции «Балчуг». На ВДНХ температура достигла 30,3 градуса, побив рекорд 1988 года

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: парк «Музеон»

Гидрометцентр сообщил, что на погоду столичного региона повлиял антициклон, который принес теплые воздушные массы.

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: река Москва

В Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: парк «Музеон»

Гидрометцентр сообщает, что в столице действует пятый класс пожароопасности. Предупреждение действует до 27 августа

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: Александровский сад

Максимальная температура воздуха в Москве близка к абсолютным рекордам. Жаркая погода в столице наблюдалась также в августе 1938 года, когда столбик термометра поднялся до 33,0 °С, в 1972 году (34,2 °С) и в 1897 году (33,9 °С)

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: ТЦ «Охотный ряд»

Главное управление МЧС по Москве рекомендовало избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: Александровский сад

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: парк «Музеон»

МЧС рекомендует москвичам воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, избегать купания в одиночку, не заплывать за знаки ограждения зон купания, не выплывать на судовой ход и не оставлять детей без присмотра. Также МЧС напоминает, что нахождение в водоемах в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото:  Чистопрудный бульвар
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: Александровский сад
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Жара в Москве побила температурный рекорд 1988 года
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