Как Москва пережила сильнейшую жару за 34 года. Фоторепортаж

На фото: Александровский сад

Максимальная температура воздуха в Москве близка к абсолютным рекордам. Жаркая погода в столице наблюдалась также в августе 1938 года, когда столбик термометра поднялся до 33,0 °С, в 1972 году (34,2 °С) и в 1897 году (33,9 °С)