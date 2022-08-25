Жара в Москве побила температурный рекорд 1988 года

Воздух в столице в районе ВДНХ прогрелся до температуры 30,3 градуса. За все время наблюдений температура 25 августа была выше только 125 лет назад. В пятницу и субботу в разных районах города пройдут небольшие дожди

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Температура на метеостанции ВДНХ в Москве к полудню 25 августа достигла 30,3, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

25 августа температура в Москве не превышала отметку 29,3 градуса 34 года — такой температурный рекорд был зафиксирован в 1988 году.

Абсолютный рекорд этого дня, 33,9, был зафиксирован в столице в конце XIX века — в 1897 году. Год назад 25 августа было 17 градусов.

Минимальная температура для этого дня составляет всего 2,8, она отмечена в 1971 году.

Гидрометцентр предупреждал, что с 23 по 25 августа в Москве будет сильная жара с максимальной температурой от 30 до 33 градусов.

В пятницу и субботу в столице будет ощущаться влияние атмосферного фронта с северо-запада: пройдут локальные кратковременные дожди, предупреждали синоптики.

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В ночное время температура будет от 13 до 18, днем — от 24 до 29 градусов.