Жара в Москве побила температурный рекорд 1988 года
Температура на метеостанции ВДНХ в Москве к полудню 25 августа достигла 30,3, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.
25 августа температура в Москве не превышала отметку 29,3 градуса 34 года — такой температурный рекорд был зафиксирован в 1988 году.
Абсолютный рекорд этого дня, 33,9, был зафиксирован в столице в конце XIX века — в 1897 году. Год назад 25 августа было 17 градусов.
Минимальная температура для этого дня составляет всего 2,8, она отмечена в 1971 году.
Гидрометцентр предупреждал, что с 23 по 25 августа в Москве будет сильная жара с максимальной температурой от 30 до 33 градусов.
В пятницу и субботу в столице будет ощущаться влияние атмосферного фронта с северо-запада: пройдут локальные кратковременные дожди, предупреждали синоптики.
В ночное время температура будет от 13 до 18, днем — от 24 до 29 градусов.