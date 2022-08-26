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Общество ,  
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Жара в Москве побила рекорд более чем полувековой давности

На фоне пожаров в соседних регионах и сохраняющегося смога в Москве продолжается аномальная жара. Температура 26 августа побила рекорд 1969 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Погода в Москве побила температурный рекорд, державшийся с 1969 года, сообщили РБК в центре «Фобос». В столице установилась температура выше 30 градусов.

«Температура в Москве уже побила рекорд 26 августа 1969 года, когда температура воздуха была 28,9 градуса, а сегодня в 11 часов было уже 30,3 градуса. Вообще мы сегодня ожидаем до 32 градусов», — рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее прогнозировал, что начиная с пятницы жара в столичном регионе немного спадет, хотя похолодания все равно ждать не придется. «Начиная с пятницы жара совсем немного спадет, ожидается 26–29 градусов, а в воскресенье — вновь до 30 градусов», — сказал он. Резких перемен в погоде не стоит ожидать и в начале следующей недели, отметил Вильфанд. В МЧС сообщали, что аномальная жара в Москве продержится как минимум до 29 августа.

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На фоне засухи и аномальной жары в европейской части России начались лесные пожары, в столице до сих пор держится смог от пожаров в Рязанской области. Из-за природных пожаров в Рязанской области установлен режим ЧС, на тушении природных пожаров задействованы около 9,5 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. Московские власти отправили в регион специалистов и технику на помощь в борьбе с пожарами. 18 августа туда приезжал глава МЧС Александр Куренков.

26 августа МЧС сообщило, что верховые пожары в Рязанской области ликвидированы.

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Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева
жара погода в Москве
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МЧС сообщило о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области
Общество
Жара в Москве побила температурный рекорд 1988 года
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