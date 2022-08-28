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В России выявили 46 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Это меньше, чем накануне, когда выявили 47 тыс. Госпитализировали за последние сутки только 2 тыс. человек
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки врачи выявили 46 857 новых случаев COVID-19 в России, сообщил оперативный штаб в Telegram.

Больше всего заболевших обнаружили в Москве — 6 451, Санкт-Петербурге — 4 269, Московской области — 2 868, Ростовской области- 1580 и Самарской области — 1232.

В больницы попали 2 340 человек, то на 46,3% меньше, чем накануне. Умерли 83 человека, выздоровели — 28 223.

Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 19 405 923 россиян, выздоровели — 18 495 961, умерли — 384 083, сообщил оперативный штаб. По данным Росстата, который считает всех умерших пациентов с COVID-19, за время пандемии до июня этого года умерли больше 820 тыс. человек.

По данным на 12 августа, уровень коллективного иммунитета опустился до 7,4% при необходимых 80%.

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки превысило 47 тыс.
Общество
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Уровень заболеваемости COVID-19 начал расти в середине июля, после отмены всех коронавирусных ограничений. Роспотребнадзор объяснил, что рост числа новых случаев связан с распространением новых, более заразных подвидов омикрон-штамма. В августе исследователи обнаружили в России гибрид штаммов «омикрон» и «дельта», его опасность еще не изучена.

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Из-за высоких темпов заражения коронавирусом Роспотребнадзор призвал власти регионов рекомендовать жителям носить маски, если недельный показатель заболеваемости превысит 50 на 100 тыс. населения.

Власти Москва, Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей, а также Хакасии уже рекомендовали жителям носить маски. Обязательное ношение масок закрепили власти Алтая, Бурятии и Еврейской автономной области.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i


 

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Теги
Жанна Антохина
коронавирус COVID-19 Россия статистика
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