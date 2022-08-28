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Лесные пожары и наводнения ,  
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МЧС начало тушить пожар на площади более 200 га в Ростовской области

Населенным пунктам ничто не угрожает. Пожар на территории Верхнедонского лесничества тушат 285 человек, включая добровольцев, и почти сто единиц техники
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пожарные и добровольцы тушат пожар в Верхнедонском лесничестве, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области. В тушении задействованы 285 человек и 99 единиц техники, в том числе два вертолета.

Лес горит на площади 203 га, рассказали «Интерфаксу» в управлении МЧС. Ведомство заверяет, что угрозы населенным пунктам нет.

Верхнедонское лесничество находится в северной части Ростовской области. Площадь его лесного фонда — более 50 тыс. га.

Площадь пожара в Ростовской области увеличилась в 100 раз
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Фото:МЧС России

В августе власти региона сообщали о нескольких крупных пожарах. Горел лес в Каменском районе, позднее — камыш на левом берегу Дона в самом Ростове-на-Дону. Губернатор Василий Голубев не исключал, что причиной возгораний могли стать поджоги. В середине месяца из-за замыкания проводов ЛЭП крупный пожар возник в районе станицы Верхнекундрюченской.

Лесные пожары бушуют и в других регионах России. Запах гари и смога от крупных пожаров в Рязанской области дошел до Москвы. Возгорание перешло на торфяники.

По данным Рослесхоза, по состоянию на 28 августа в 16 субъектах России тушат 103 пожара, режим ЧС действует, помимо Рязанской области, в Нижегородской области и Коми, а также на части территории Ростовской и Ивановской областей, Марий Эл, Якутии и ХМАО. В 64 регионах установлен особый противопожарный режим.

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