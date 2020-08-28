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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число летальных исходов в столице достигло 4798
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве за последние 24 часа скончались 12 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умерли 4798 пациентов. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали почти треть от всех летальных исходов. По официальным данным, всего в стране умерло 16 926 человек с подтвержденным диагнозом.

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Фото: sputnikvaccine.com

По данным на утро 28 августа, число заразившихся COVID-19 в России превысило 980 тыс. человек. Из них в Москве — 269 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (67,7 тыс.), Санкт-Петербург (36 тыс.), Нижегородская (27,2 тыс.) и Свердловская (24,9 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (2401), Московской области (1178), Дагестане (494), Нижегородской области (460), Красноярском крае (458), Свердловской (441), Новосибирской (352), Ростовской (338) и Тульской (317) областях.

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Утром 28 августа мэр Москвы и глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете Сергей Собянин заявил, что до весны 2021 года будет достигнута победа над COVID-19. «Я уверен, что в течение ну буквально нескольких месяцев, может шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус», — сказал он.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: Москва, коронавирус, COVID-19
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