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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин пообещал победу над коронавирусом в течение полугода

На победу над эпидемией уйдет от нескольких месяцев до полугода, считает Собянин. Вероятность второй волны коронавируса в столице ранее мэр исключал
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Мэр Москвы и глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете Сергей Собянин заявил, что до весны 2021 года будет достигнута победа над COVID-19. Слова мэра приводит в своем Telegram-канале оперативный штаб Москвы.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, — все это одновременно развивается и движется», — сказал Собянин.

Он не уточнил, прогнозирует ли он преодоление эпидемии в этот срок в Москве или по всей России.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено 260,3 тыс. случаев заражения. Из общего числа заболевших пациентов умерли 4786, выздоровели — 210,9 тыс.

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В конце июля Собянин сообщил, что Москва вышла на минимальный уровень по заболеваемости COVID-19, но показатели вряд ли опустятся ниже. Он пояснил, что в столице «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов». При этом он подчеркнул, что не считает, что ожидается вторая волна коронавируса.

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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Сергей Собянин, Москва
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