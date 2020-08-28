Собянин пообещал победу над коронавирусом в течение полугода

На победу над эпидемией уйдет от нескольких месяцев до полугода, считает Собянин. Вероятность второй волны коронавируса в столице ранее мэр исключал

Сергей Собянин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Мэр Москвы и глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете Сергей Собянин заявил, что до весны 2021 года будет достигнута победа над COVID-19. Слова мэра приводит в своем Telegram-канале оперативный штаб Москвы.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, — все это одновременно развивается и движется», — сказал Собянин.

Он не уточнил, прогнозирует ли он преодоление эпидемии в этот срок в Москве или по всей России.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено 260,3 тыс. случаев заражения. Из общего числа заболевших пациентов умерли 4786, выздоровели — 210,9 тыс.