«Яндекс» назвал самый популярный товар перед новым учебным годом

Аналитики сервисов «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркет» в преддверии нового учебного года выяснили, какие школьные товары пользуются наибольшим спросом среди россиян. В исследовании, которое имеется в распоряжении РБК, учитывались переходы пользователей «Яндекс.Маркета» по предложениям товаров для школ и платежи через «Яндекс.Кассы» за их покупки.

На «Яндекс.Маркете» наибольшим спросом пользовались рюкзаки. Средняя стоимость рюкзаков, которыми интересовались россияне, составила почти 3900 руб. «Независимо от бренда в 71% случаев люди выбирали на «Маркете» рюкзаки со светоотражающими элементами», — отметили в «Яндексе».

В компании также сообщили, что в этом году интерес россиян к покупкам школьных товаров начался в конце июня. С 24 июня по 29 июля спрос вырос почти в 1,5 раза. Вторая волна спроса была зафиксирована с 29 июля по 12 августа. «В этот период спрос увеличился на 20% и продолжает стабильно держаться на высоком уровне», — отметили аналитики.

По данным сервиса «Яндекс.Кассы», в среднем на книги и учебники пользователи тратили по 475 руб., что на 9% меньше, чем летом 2018 года. Траты россиян на канцтовары также сократились — на 5%, до 2426 руб.