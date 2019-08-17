Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%

Потребители постепенно переключаются с покупок школьных принадлежностей в традиционных магазинах на интернет-заказы. Крупные онлайн-ретейлеры отмечают прирост продаж этих товаров в июле и августе более чем на 300%

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В первые две недели августа потребители начали традиционно готовиться к новому школьному сезону. Но в этом году резко возросла их активность именно в интернет-магазинах, рассказали РБК онлайн-ретейлеры.

По данным крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries, наибольшую динамику роста продаж показал сегмент канцелярских товаров: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи ручек выросли на 444%, канцелярских наборов — на 348%, пеналов — на 202%, а карандашей — на 216%. Самый высокий прирост в последние две недели (+797%) у дневников, рюкзаков (+483%) и тетрадей (+471%). Точных данных о продажах в деньгах и штуках ретейлер не раскрыл.

В августовские дни 2018-го в сравнении с 2017-м сопоставимая динамика продаж была значительно ниже, отмечают аналитики Wildberries. Тогда заказы год к году, например, на ручки выросли на 42%, пеналы — на 175%, тетради — 33%, а канцелярские наборы и ранцы — на 120 и 206% соответственно.

Рост продаж письменных принадлежностей на 300% отмечает и онлайн-ретейлер Ozon. Обычно в этой категории потребители стараются приобрести базовый набор предметов с запасом на несколько месяцев. «Мы видим явное смещение спроса на школьные товары в онлайн: еще три года назад закупка к Дню знаний состояла из семи-восьми наименований, а сегодня их уже 10–12», — прокомментировали в Ozon.