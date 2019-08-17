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Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Потребители постепенно переключаются с покупок школьных принадлежностей в традиционных магазинах на интернет-заказы. Крупные онлайн-ретейлеры отмечают прирост продаж этих товаров в июле и августе более чем на 300%
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В первые две недели августа потребители начали традиционно готовиться к новому школьному сезону. Но в этом году резко возросла их активность именно в интернет-магазинах, рассказали РБК онлайн-ретейлеры.

По данным крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries, наибольшую динамику роста продаж показал сегмент канцелярских товаров: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи ручек выросли на 444%, канцелярских наборов — на 348%, пеналов — на 202%, а карандашей — на 216%. Самый высокий прирост в последние две недели (+797%) у дневников, рюкзаков (+483%) и тетрадей (+471%). Точных данных о продажах в деньгах и штуках ретейлер не раскрыл.

В августовские дни 2018-го в сравнении с 2017-м сопоставимая динамика продаж была значительно ниже, отмечают аналитики Wildberries. Тогда заказы год к году, например, на ручки выросли на 42%, пеналы — на 175%, тетради — 33%, а канцелярские наборы и ранцы — на 120 и 206% соответственно.

Рост продаж письменных принадлежностей на 300% отмечает и онлайн-ретейлер Ozon. Обычно в этой категории потребители стараются приобрести базовый набор предметов с запасом на несколько месяцев. «Мы видим явное смещение спроса на школьные товары в онлайн: еще три года назад закупка к Дню знаний состояла из семи-восьми наименований, а сегодня их уже 10–12», — прокомментировали в Ozon.

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Что покупают для школьников

  • По данным Ozon, в каждом втором заказе содержится по 5–10 пачек простых тетрадей в клетку и линейку (по десять штук в каждой), наборы ручек, карандашей, линеек и ластиков. Как правило, к 1 сентября потребители формируют заказ из 10–12 наименований, он включает школьную форму, рюкзак, обувь, канцелярские принадлежности и учебную литературу. Средний чек на такой набор в 2019 году составляет 13 542 руб.
  • Школьную форму покупают онлайн реже: во-первых, многие школы проводят единые закупки, а во-вторых, родители предпочитают приобретать ее вместе с детьми. «Подготовка к школе — это семейное событие, и традиция предполагает семейный поход в магазин», — отмечает начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежда Киселева. Главный российский продавец детских товаров также замечает рост продаж одежды и обуви из школьной категории онлайн, но констатирует, что основной спрос по-прежнему приходится на традиционную розницу.
  • В потребительском поведении «Детский мир» заметил окончательное смещение спроса в средний ценовой сегмент — покупатели утилитарно относятся к одежде, не берут дорогие вещи по полной цене, а выбирают недорогие или скидочные товары. Товары из школьной категории представлены в сети с июня, рост продаж составил 15% в сопоставимых магазинах.
  • У Wildberries спрос на детскую одежду в первые две недели августа по сравнению с этими же неделями в 2018 году вырос не так значительно, как на канцтовары и школьные принадлежности. Продажи брюк увеличились на 93%, сарафанов — на 81%, пиджаков — на 69%, рубашек — на 55%, блузок — на 32%. Но на 272% рванули заказы полуботинок, активно продавались кроссовки и туфли, прирост составил 157 и 101% соответственно.

Будущие профессии

С мая 2019 года аналитики Ozon фиксируют рост спроса на школьную литературу — в полтора раза. В каждом втором заказе присутствует учебник для дополнительного изучения английского языка. Специалисты отмечают, что родители стараются фокусировать своих детей на определенных дисциплинах, готовя их к профессиям будущего, которые в основном будут связаны с ИТ. Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Автор: Анна Левинская
Теги: Школа, магазины
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