Более 80% родителей заранее подготовились к началу учебного года

Большинство родителей (83%) заранее подготовились к началу учебного года, полностью или частично купив все необходимое. Об этом говорится в опросе проекта «Дети Mail.Ru», поступившем в РБК.

При этом около половины родителей (46%) приобретали товары в специализированных детских магазинах, 43% — в супермаркетах, а 30% опрошенных побывали на школьных ярмарках. Треть родителей — 33% — приобрели все необходимое онлайн.

По результатам опроса, проведенного с 14 по 21 августа среди почти 23 тыс. россиян, список обязательных покупок в этом году не изменился. Так, 91% опрошенных купили канцелярские принадлежности, 86% — обувь, а 76% — спортивную форму. Более половины родителей (57%) взяли ребенку новый портфель, школьную форму и учебники купили 45 и 34% соответственно. При этом приобрести ребенку новый гаджет планируют только 10% респондентов.

Как и список покупок, по сравнению с прошлым годом не изменились и планируемые траты на подготовку к 1 сентября. Около половины опрошенных (48%) планируют потратить от 5 тыс. до 15 тыс. руб., 23% родителей рассчитывают уложиться в сумму от 15 тыс. до 25 тыс. руб., а о готовности потратить на подготовку к новому учебному году более 25 тыс. руб. заявили 13% опрошенных. При этом 76% родителей признались, что в этом году потратили больше, чем в предыдущем, а 87% отметили, что школьные товары подорожали.

Опрос показал, что 44% опрошенных не знакомы с новыми рекомендациями Роскачества по выбору школьной формы, а более трети родителей, 37%, решили их проигнорировать. При этом 55% респондентов потратят на форму от 3 тыс. до 10 тыс. руб., треть (32%) — более 10 тыс. руб.