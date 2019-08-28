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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Более 80% родителей заранее подготовились к началу учебного года

Большинство родителей (83%) заранее подготовились к началу учебного года, полностью или частично купив все необходимое. Об этом говорится в опросе проекта «Дети Mail.Ru», поступившем в РБК.

При этом около половины родителей (46%) приобретали товары в специализированных детских магазинах, 43% — в супермаркетах, а 30% опрошенных побывали на школьных ярмарках. Треть родителей — 33% — приобрели все необходимое онлайн.

По результатам опроса, проведенного с 14 по 21 августа среди почти 23 тыс. россиян, список обязательных покупок в этом году не изменился. Так, 91% опрошенных купили канцелярские принадлежности, 86% — обувь, а 76% — спортивную форму. Более половины родителей (57%) взяли ребенку новый портфель, школьную форму и учебники купили 45 и 34% соответственно. При этом приобрести ребенку новый гаджет планируют только 10% респондентов.

Как и список покупок, по сравнению с прошлым годом не изменились и планируемые траты на подготовку к 1 сентября. Около половины опрошенных (48%) планируют потратить от 5 тыс. до 15 тыс. руб., 23% родителей рассчитывают уложиться в сумму от 15 тыс. до 25 тыс. руб., а о готовности потратить на подготовку к новому учебному году более 25 тыс. руб. заявили 13% опрошенных. При этом 76% родителей признались, что в этом году потратили больше, чем в предыдущем, а 87% отметили, что школьные товары подорожали.

Опрос показал, что 44% опрошенных не знакомы с новыми рекомендациями Роскачества по выбору школьной формы, а более трети родителей, 37%, решили их проигнорировать. При этом 55% респондентов потратят на форму от 3 тыс. до 10 тыс. руб., треть (32%) — более 10 тыс. руб.

Главный редактор проекта «Дети Mail.Ru» Ольга Чернова советует тем, кто только начал готовиться к школе, не закупаться впрок на весь учебный год, а взять только самое необходимое на первые месяцы.

«Дети часто растут рывками, и уже ко второй четверти блузки и брюки могут оказаться короткими. Кроме того, если ребенок идет в первый класс, то только после нескольких недель в школе вы поймете, какие именно рубашки или колготки ему удобны», — отметила она. Чернова добавила, что уже в октябре купить школьные товары можно будет выгоднее: и форма, и канцелярские товары ощутимо подешевеют и появятся скидки и акции.

Ранее онлайн-ретейлеры рассказали РБК, как идет подготовка к новому школьному сезону. Они отметили, что она традиционно стартовала в первые две недели августа, однако в этом году резко возросла активность потребителей в интернет-магазинах. Так, по данным крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи ручек выросли на 444%, канцелярских наборов — на 348%, пеналов — на 202%, а карандашей — на 216%. Самый высокий прирост в последние две недели (+797%) у дневников, рюкзаков (+483%) и тетрадей (+471%).

Теги: родители, учебный год, Mail.Ru, новости РБК
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