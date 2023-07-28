Россиянам разрешили отправлять уведомления в военкомат через Госуслуги

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Постановка россиян на воинский учет и снятие с него теперь может проводиться без личной явки в военкомат, следует из утвержденных правительством изменений в Положении о призыве на военную службу.

Достоверность, полнота и актуальность предоставляемых в реестр военнообязанных сведений будут обеспечиваться Федеральной налоговой службой, Минцифры, МВД, Минздравом, Минспортом, Минсельхозом, ФСИН, Фондом пенсионного и социального страхования. Оператором реестра определено Министерство обороны России

Кроме того, граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре. Для этого нужно направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично.

Также военнообязанные будут получать уведомление о направлении повестки через портал госуслуг. Повестку могут прислать в электронном виде, заказным письмом, а также вручить лично в руки. Уведомление будет приходить при отправлении любым их этих способов, отмечает кабмин.

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