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Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците детской вакцины «Пентаксим»

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Комбинированная вакцина «Пентаксим», которая применяется для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции, имеется в достаточном количестве на территории России, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Информация о дефиците «Пентаксима» появилась в Telegram-канале Baza. Канал сообщил и о дефиците и других препаратов: американской вакцины «РотаТек» (профилактика ротавирусной инфекции), «Аваксима» (гепатит А), «Пульмикорта» и «Беродуала», «Атровента» и «Будесонида» (препараты для лечения астмы).

«Врачей предупредили о прекращении поставок иностранных препаратов от астмы. По словам медиков, их аналоги действуют заметно хуже, а подобные препараты для детей до четырех лет у нас вообще нечем заменить», — утверждает Baza.

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Фото:Morry Gash / Getty Images

«На территории Российской Федерации детская вакцина «Пентаксим» имеется в достаточном количестве», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 28 июля в гражданском обороте находятся около 2,7 млн упаковок (для сравнения: за весь 2021 год было введено 3,5 млн упаковок). О наличии других препаратов в сообщении Росздравнадзора не говорится.

В мае Sanofi и «Нанолек», которая производит вакцину французской компании на предприятии в России, попросили ФАС пересмотреть цену на препарат. Как писала газета «Коммерсантъ», в апреле заказчики не смогли закупить «Пентаксим», который в рамках госзакупок поставляет дистрибьютор «Фармимэкс».

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Общая сумма заказа должна была составить 4,67 млрд руб., хотя начальная цена за дозу была установлена на уровне предельно возможной — 1,137 тыс. руб. После этого на комбинированную вакцину объявили новый аукцион с меньшей общей суммой — 792 млн руб.

Генеральный директор «Нанолека» Максим Стецюк сообщил, что производитель подаст заявку на поставку 696 тыс. доз, но этот объем значительно ниже годовой потребности. По его словам, в 2021 году было закуплено 3,38 млн доз «Пентаксима».

После введения санкций против России из-за военной операции на Украине возникли перебои с поставками некоторых медикаментов: сети аптек и пациенты сообщили о перебоях с импортным метотрексатом от ревматических заболеваний, препаратов с леводопой для людей с болезнью Паркинсона и лекарств от гипотиреоза и эпилепсии. В Минздраве после сообщений СМИ заявили об устранении дефицита препаратов для лечения болезней щитовидной железы, а отечественным производителям средств от болезни Паркинсона поручили увеличить выпуск.

Теги
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