Pfizer и Sanofi отказались поставлять вакцины России по старым ценам
Sanofi и «Нанолек», которая производит вакцину французской компании на своем предприятии в России, попросили ФАС пересмотреть цену на «Пентаксим» — комбинированную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. Об этом «Коммерсанту» рассказал заместитель гендиректора российской компании Максим Стецюк. В ФАС изданию сказали, что эту заявку пока не получили, но аналогичное обращение поступило по «Превенару» — вакцине от пневмококковой инфекции от Pfizer, которая производится на предприятии «Петровакса».
В апреле аукционы по госзакупкам «Превенара» не состоялись из-за отсутствия заявок. После этого госзаказчики повысили начальную цену с 1,44 тыс. руб. до почти 1,52 тыс. руб. за дозу, общая сумма закупок увеличилась до 3,2 млрд руб., однако 12 мая торги вновь не прошли.
Закупить «Пентаксим», который в рамках госзакупок поставляет дистрибьютор «Фармимэкс», на общую сумму 4,67 млрд руб. в апреле заказчики тоже не смогли, хотя начальная цена за дозу была установлена на уровне предельно возможной — 1,137 тыс. руб. После этого по комбинированной вакцине объявили новый аукцион с меньшей общей суммой — 792 млн руб. Стецюк допустил, что производитель подаст заявку на поставку 696 тыс. доз, но этот объем значительно ниже годовой потребности: в 2021 году было закуплено 3,38 млн доз «Пентаксима».
По словам источника «Коммерсанта» на рынке госзакупок, несколько неудачных попыток провести аукционы по максимальной цене могут стать основанием для запроса на выделение дополнительных средств из бюджета, но «в условиях кризиса сложно ожидать увеличения финансирования».
Стецюк отметил, что цена на «Пентаксим» в России в этом году и до валютных скачков была как минимум на 70% ниже, чем в других странах, а колебания курса валют и трудности с поставками приводят к росту издержек для и без того не очень доходного производства вакцин.
Как сообщила на прошлой неделе ФАС, количество заявлений на ежегодную индексацию предельных цен на жизненно важные препараты за первые четыре месяца 2022 года выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Всего производители подали 2846 заявок на регистрацию новых цен.
После введения санкций против России из-за военной операции на Украине возникли перебои с поставками некоторых медикаментов: сети аптек и пациенты сообщили о перебоях с поставками импортного метотрексата от ревматических заболеваний, препаратов с леводопой для людей с болезнью Паркинсона и лекарств от гипотиреоза и эпилепсии. В Минздраве после сообщений СМИ заявили об устранении дефицита препаратов для лечения болезней щитовидной железы, а производителям лекарств от болезни Паркинсона поручили увеличить выпуск.