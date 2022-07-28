Житель Таганрога получил 4 года по делу о краже из «самолета Судного дня»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 61 (+1,6) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 60,22 (+1,56) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:18
Риелторы зафиксировали снижение средней суммы сделок с жильем в Москве Недвижимость, 14:14
Кадыров призвал «киевскую верхушку» быть готовой к «стуку в дверь» Политика, 14:14
Путин назначил начальником военполита Вооруженных сил генерала Горемыкина Политика, 14:13
Как интернет-магазины с помощью видео удерживают пользователей Pro, 14:13
Потапова обыграла обидчицу Дьяченко и пробилась в 1/4 турнира в Праге Спорт, 14:03
Житель Таганрога получил 4 года по делу о краже из «самолета Судного дня» Общество, 14:02
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 13:55
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Песков заявил об отсутствии соглашений по обмену Бута на Уилана и Грайнер Политика, 13:52
«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды Общество, 13:46 
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:45
Брокеры стали лидерами по росту жалоб на финансовые организации Финансы, 13:41
Винер оценила решение о допуске россиян до конгресса федерации гимнастики Спорт, 13:39
Кремль заявил о тревожной динамике по коронавирусу Политика, 13:36
Общество ,  

Житель Таганрога получил 4 года по делу о краже из «самолета Судного дня»

Помимо срока суд обязал Жору Хачунца выплатить 2,7 млн руб. Министерству обороны России. Суд признал мужчину виновным в краже аппаратуры с «самолета Судного дня». Защита заявила, что оспорит решение
Фото: Антон Буценко / ТАСС
Фото: Антон Буценко / ТАСС

Суд приговорил к четырем годам строгого режима и выплате в качестве возмещения ущерба 2,7 млн руб. жителя Таганрога Жору Хачунца по делу о краже оборудования из самолета Ил-80 (воздушный командный пункт, разработанный в КБ им. Ильюшина на базе Ил-86. — РБК), сообщили РБК в пресс-службе Таганрогского городского суда.

«Четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. И гражданский иск Министерства обороны [на 2,7 млн руб.] удовлетворен в полном объеме», — постановили в суде.

Адвокат Ольга Бояркина сообщила, что Хачунц не согласен с приговором. «Будем писать апелляцию», — сказала она.

В Таганроге обокрали самолет «Судного дня»
Общество
Ил-80

Ил-80 был создан для эвакуации высшего руководства России и управления войсками в случае начала ядерной войны. Его называют «самолетом Судного дня».

Что воздушное судно обокрали, стало известно в декабре 2020 года. В полицию обратился Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНКТ), у которого самолет находился на техобслуживании и плановой модернизации.

Как сообщил РЕН ТВ, во время осмотра машины специалисты заметили следы взлома на грузовом люке, после чего выяснилось, что из самолета пропала радиоаппаратура. По данным телеканала, из него вынесли 39 блоков радиостанции и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции

Общая стоимость украденного оборудования превысила 1 млн руб., сообщили в управлении МВД по Ростовской области. В Объединенной авиастроительной корпорации утверждали, что похищена была второстепенная аппаратура: всю специальную аппаратуру с самолета сняли сразу по прибытии и отправили на хранение в специальные помещения.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). В январе 2021 года подозреваемого задержали, а затем арестовали — им оказался местный житель Жора Хачунц. Как заявляет адвокат Бояркина, свою вину мужчина не признает и настаивает, что никогда не был на заводе, где стоял самолет.

Авторы
Теги
Екатерина Костина Екатерина Костина, Виктория Полякова Виктория Полякова
«самолеты судного дня» кража Таганрог Ил-86
Материалы по теме
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в краже из «самолета Судного дня»
Общество
В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня»
Общество
Кремль пообещал принять меры после кражи с «самолета Судного дня»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter