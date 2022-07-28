Житель Таганрога получил 4 года по делу о краже из «самолета Судного дня»

Помимо срока суд обязал Жору Хачунца выплатить 2,7 млн руб. Министерству обороны России. Суд признал мужчину виновным в краже аппаратуры с «самолета Судного дня». Защита заявила, что оспорит решение

Фото: Антон Буценко / ТАСС

Суд приговорил к четырем годам строгого режима и выплате в качестве возмещения ущерба 2,7 млн руб. жителя Таганрога Жору Хачунца по делу о краже оборудования из самолета Ил-80 (воздушный командный пункт, разработанный в КБ им. Ильюшина на базе Ил-86. — РБК), сообщили РБК в пресс-службе Таганрогского городского суда.

«Четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. И гражданский иск Министерства обороны [на 2,7 млн руб.] удовлетворен в полном объеме», — постановили в суде.

Адвокат Ольга Бояркина сообщила, что Хачунц не согласен с приговором. «Будем писать апелляцию», — сказала она.

Ил-80 был создан для эвакуации высшего руководства России и управления войсками в случае начала ядерной войны. Его называют «самолетом Судного дня».

Что воздушное судно обокрали, стало известно в декабре 2020 года. В полицию обратился Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНКТ), у которого самолет находился на техобслуживании и плановой модернизации.

Как сообщил РЕН ТВ, во время осмотра машины специалисты заметили следы взлома на грузовом люке, после чего выяснилось, что из самолета пропала радиоаппаратура. По данным телеканала, из него вынесли 39 блоков радиостанции и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

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Общая стоимость украденного оборудования превысила 1 млн руб., сообщили в управлении МВД по Ростовской области. В Объединенной авиастроительной корпорации утверждали, что похищена была второстепенная аппаратура: всю специальную аппаратуру с самолета сняли сразу по прибытии и отправили на хранение в специальные помещения.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). В январе 2021 года подозреваемого задержали, а затем арестовали — им оказался местный житель Жора Хачунц. Как заявляет адвокат Бояркина, свою вину мужчина не признает и настаивает, что никогда не был на заводе, где стоял самолет.