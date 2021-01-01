В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня»

Ил-80 (Фото: Миша Джапаридзе / AP)

Неизвестные похитили из самолета Ил-80 (он же «самолет Судного дня». — РБК) на аэродроме Таганрог-Южный несколько блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением воздушного судна. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Отмечается, что лайнер прибыл в Таганрог для проведения плановых работ, при этом вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях, отметили в пресс-службе.

По факту инцидента проводится расследование для установления обстоятельств случившегося. В ОАК выразили заинтересованность в максимально эффективном проведении расследования и установлении причастных к совершению преступления.

«Для этого предприятие оказывает всю необходимую помощь правоохранительным органам. Несмотря на то что следствие еще не завершено, режим доступа на аэродром дополнительно ужесточен, приняты дополнительные меры усиления режима охраны предприятия», — добавляется в заявлении.

Как пояснили в ОАК, аэродром Таганрог-Южный отделен от производственной территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева (ТАНТК) забором, попасть туда можно только по отдельному пропуску. При этом заводской периметр охраняется отдельной структурой, не связанной с охраной аэродрома. Аэродром охраняет ФГУП «УВО Минтранса России». Охраной заводского периметра занимается АО «РТ-Охрана», добавили в пресс-службе корпорации.