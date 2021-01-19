В Таганроге арестовали обвиняемого в краже из «самолета Судного дня»

Мужчину по имени Жора Хачунц задержали еще 4 января. Его заключили под стражу на два месяца. Предполагается, что он похитил из воздушного командного пункта радиоаппаратуру на сумму более 1 млн руб.

Самолет Ил-80 (Фото: Артем Аникеев / Reuters)

Суд в Таганроге арестовал Жору Хачунца, обвиняемого в краже аппаратуры из Ил-80, оборудованного как воздушный командный пункт для управления войсками в случае ядерной войны. Об этом РБК сообщила адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.

«Задержан, вину он не признает, поскольку говорит, что никогда на заводе не был (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНКТ), где стоял самолет. — РБК). 4 января Хачунца задержали, 6 января ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта», — уточнила Бояркина.

Защита будет обжаловать постановление об аресте. «Мы данное постановление обжалуем, но в Ростовском областном суде дата еще не назначена», — пояснила адвокат, добавив, что Хачунц обвиняется по п. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). В случае признания вины подозреваемого ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 1 млн руб.

Адвокат подтвердила, что ее клиент ранее был судим за грабеж (попытался отобрать у прохожего 2 тыс. руб.) и за управление автомобилем в нетрезвом виде.