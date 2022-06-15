ВОЗ решила переименовать оспу обезьян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Продюсер фильма «Географ глобуc пропил» возглавит департамент Минкультуры Общество, 11:09
Грузия разрешила туристам въезд без справок о вакцинации от COVID Общество, 11:07
Легенда «Спартака» выступил за досрочную отставку Каттани Спорт, 11:07
Coinbase сократила штат на 18% в ожидании «криптозимы» Крипто, 11:05
Минцифры назвало сроки запуска системы мониторинга фишинговых сайтов Технологии и медиа, 10:55
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:55
Гинер назвал назначение Федотова «началом новой победной главы» ЦСКА Спорт, 10:51
Тренер англичан назвал отрезвляющим разгром от венгров в Лиге наций Спорт, 10:46
Здоровое общество: на ПМЭФ обсудят будущее российской фармацевтики Пресс-центр, 10:43
Бирюлевскую ветку свяжут пересадками с тремя другими линиями метро Москвы Город, 10:41
Почему сисадмины так востребованы и как стать одним из них Экономика образования, 10:40
Медведев не исключил отсутствия Украины на карте мира через два года Политика, 10:40
«Яндекс.Маркет» проверит объявления о продаже товаров из IKEA Бизнес, 10:37
Даем гарантию на потерю денег: какие ошибки могут дорого стоить импортеру Pro, 10:35

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

ВОЗ решила переименовать оспу обезьян

Оспа обезьян будет переименована, ведутся консультации с экспертами, сообщили в ВОЗ. Организация не рекомендует использовать в терминологии болезней названия животных, имена людей или культурные отсылки
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения ведет работу по переименованию вируса оспы обезьян (monkey pox), его ответвлений и вызываемого им заболевания, для этого налажено сотрудничество с экспертами со всего мира, заявил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус во время пресс-конференции.

«Мы сделаем объявление о новом названии как можно скорее. Глобальная вспышка оспы обезьян явно необычна и вызывает тревогу», — сказал он.

Представитель ВОЗ рассказал Bloomberg, что ведутся консультации с экспертами по ортопоксвирусам (семейству, к которому принадлежит оспа обезьян) по вопросу поиска более подходящего названия. Он отметил, что присвоение болезням имен «должно проходить с целью минимизации негативного воздействия» и не наносить ущерба любым группам, указав на несоответствие рекомендациям ВОЗ названий ряда болезней, среди которых свиной и птичий грипп.

ВОЗ не советует использовать в терминологиях инфекций названия животных, географических регионов, имена людей, культурные отсылки и другие понятия. При этом в ВОЗ все еще используют название «оспа обезьян», в организации объясняют такую терминологию тем, что вирус впервые выявили у обезьян в датской лаборатории в 1958 году, первый случай заболевания человека зарегистрировали только в 1970 году в Конго.

Число случаев оспы обезьян за пределами Африки превысило 1 тыс.
Общество
Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Большинство случаев инфекции выявлялось в Африке, первые случаи за пределами континента обнаружили в США в 2003 году, последняя вспышка произошла в Нигерии в 2017 году.

В начале мая этого года Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила о выявлении оспы обезьян у вернувшего из Нигерии человека, к 20 мая инфекцию нашли у 80 людей, еще 50 случаев проверялись. О выявлении случаев заражения этим вирусом начали сообщать и другие страны, в том числе Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США и другие. Роспотребнадзор отметил, что в России не выявлялись заболевшие оспой обезьян, вероятность этого низка из-за ограничения авиасообщения.

Число заболевших в начале июня за пределами Африки превысило показатель в 1 тыс. заболевших, в ВОЗ решили созвать чрезвычайный комитет по вопросу защитных мер, чтобы не ждать, «пока ситуация выйдет из-под контроля».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи

В ВОЗ предупредили о риске повторного заражения оспой обезьян
Общество
Фото:Lennart Preiss / Getty Images

Эксперты идентифицировали нынешние случаи как западноафриканскую кладу (группу организмов), которая схожа с заражениями в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018 и 2019 годах. Этот вариант протекает в менее тяжелой форме, чем клада бассейна Конго, его летальность составляет 3,6% по сравнению с 10,6%.

В начале июня 30 африканских ученых потребовали срочно изменить терминологию вируса, назвав определения его в качестве «африканского» являются дискриминационными и стигматизирующими. «Наиболее очевидным проявлением этого является использование фотографий африканских пациентов для изображения очагов оспы в основных средствах массовой информации на глобальном севере», — говорилось в обращении.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ВОЗ Оспа обезьян дискриминация

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В России рекомендовали изоляцию после контактов с больным оспой обезьян
Общество
В «Векторе» опровергли появление более заразного варианта оспы обезьян
Общество
В ВОЗ предупредили о риске повторного заражения оспой обезьян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter