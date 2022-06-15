ВОЗ решила переименовать оспу обезьян

Оспа обезьян будет переименована, ведутся консультации с экспертами, сообщили в ВОЗ. Организация не рекомендует использовать в терминологии болезней названия животных, имена людей или культурные отсылки

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Всемирная организация здравоохранения ведет работу по переименованию вируса оспы обезьян (monkey pox), его ответвлений и вызываемого им заболевания, для этого налажено сотрудничество с экспертами со всего мира, заявил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус во время пресс-конференции.

«Мы сделаем объявление о новом названии как можно скорее. Глобальная вспышка оспы обезьян явно необычна и вызывает тревогу», — сказал он.

Представитель ВОЗ рассказал Bloomberg, что ведутся консультации с экспертами по ортопоксвирусам (семейству, к которому принадлежит оспа обезьян) по вопросу поиска более подходящего названия. Он отметил, что присвоение болезням имен «должно проходить с целью минимизации негативного воздействия» и не наносить ущерба любым группам, указав на несоответствие рекомендациям ВОЗ названий ряда болезней, среди которых свиной и птичий грипп.

ВОЗ не советует использовать в терминологиях инфекций названия животных, географических регионов, имена людей, культурные отсылки и другие понятия. При этом в ВОЗ все еще используют название «оспа обезьян», в организации объясняют такую терминологию тем, что вирус впервые выявили у обезьян в датской лаборатории в 1958 году, первый случай заболевания человека зарегистрировали только в 1970 году в Конго.

Большинство случаев инфекции выявлялось в Африке, первые случаи за пределами континента обнаружили в США в 2003 году, последняя вспышка произошла в Нигерии в 2017 году.

В начале мая этого года Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила о выявлении оспы обезьян у вернувшего из Нигерии человека, к 20 мая инфекцию нашли у 80 людей, еще 50 случаев проверялись. О выявлении случаев заражения этим вирусом начали сообщать и другие страны, в том числе Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США и другие. Роспотребнадзор отметил, что в России не выявлялись заболевшие оспой обезьян, вероятность этого низка из-за ограничения авиасообщения.

Число заболевших в начале июня за пределами Африки превысило показатель в 1 тыс. заболевших, в ВОЗ решили созвать чрезвычайный комитет по вопросу защитных мер, чтобы не ждать, «пока ситуация выйдет из-под контроля».

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Эксперты идентифицировали нынешние случаи как западноафриканскую кладу (группу организмов), которая схожа с заражениями в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018 и 2019 годах. Этот вариант протекает в менее тяжелой форме, чем клада бассейна Конго, его летальность составляет 3,6% по сравнению с 10,6%.

В начале июня 30 африканских ученых потребовали срочно изменить терминологию вируса, назвав определения его в качестве «африканского» являются дискриминационными и стигматизирующими. «Наиболее очевидным проявлением этого является использование фотографий африканских пациентов для изображения очагов оспы в основных средствах массовой информации на глобальном севере», — говорилось в обращении.