В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом

Всего в столице с начала пандемии скончались 4434 человека, за все время заражение выявлено у 239 315 человек

За прошедшие сутки в Москве скончались 13 человек, у которых был выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество летальных исходов в столице достигло отметки 4434.

Москва занимает первое место в России по количеству смертей после заражений коронавирусом. За ней идут Санкт-Петербург, где скончались 1978 пациентов, и Подмосковье с 1100 смертями (данные на утро 28 июля).

Помимо этого в Москве за все время выявлено 239 315 больных с коронавирусом (674 за сутки), из них 59 082 сейчас проходят курс лечения.

Также в городе 175 812 человек вылечились от заражения коронавирусом.