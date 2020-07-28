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В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом

Всего в столице с начала пандемии скончались 4434 человека, за все время заражение выявлено у 239 315 человек

За прошедшие сутки в Москве скончались 13 человек, у которых был выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество летальных исходов в столице достигло отметки 4434.

Москва занимает первое место в России по количеству смертей после заражений коронавирусом. За ней идут Санкт-Петербург, где скончались 1978 пациентов, и Подмосковье с 1100 смертями (данные на утро 28 июля).

Помимо этого в Москве за все время выявлено 239 315 больных с коронавирусом (674 за сутки), из них 59 082 сейчас проходят курс лечения.

Также в городе 175 812 человек вылечились от заражения коронавирусом.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

В конце прошлой недели глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, а у населения формируется популяционный иммунитет. При этом он отметил, что в остальных регионах ситуация с заражением разная, но ряд субъектов уже прошли «определенный пик». По словам Мурашко, там соотношение больных, у которых болезнь протекает бессимптомно, пациентов средней тяжести и тяжелобольных сохраняется на прежнем уровне.

В Минздраве также считают, что количество зараженных коронавирусом может вырасти осенью. Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов отметил, что ожидается не вторая волна, а, скорее, «некоторый подъем» заболеваемости. Эксперт уточнил, что условия для более широкого распространения вируса в осенний период создает формирование новых коллективов в школах, вузах и на рабочем месте.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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