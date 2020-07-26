Собянин зявил о постепенном восстановлении торговли в Москве

Фото: Владислав Шатило / РБК

После отмены ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в Москве постепенно восстанавливается торговля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

«Торговля пережила непростые времена, сегодня она постепенно восстанавливается», — заявил Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Мэр рассказал, что прошедшая неделя по объему торговли превысила аналогичный период 2019 года. Собянин отметил, что столичные работники торговли, которых насчитывается более 1 млн человек, проявили себя во время эпидемии лучшим образом. В качестве примера мэр привел периоды ажиотажного спроса в других странах, когда с полок магазинов скупали все продукты. «В Москве такого не было», — пояснил Собянин.

Исследование аналитического центра «Первого ОФД» в июле показало, что из-за введенных ограничительных мер по коронавирусу российская экономика теряла около 270 млрд руб. в неделю в период с конца марта по первую декаду мая.