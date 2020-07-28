Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

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Законопроект о перечислении в Пенсионный фонд России (ПФР) незаконно полученных денежных средств граждан необходим для синхронизации норм Бюджетного и Гражданского кодексов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса сейчас средства, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет ПФР. Поэтому в Гражданский кодекс было решено внести уточнения, что конфисковано может быть не только имущество коррупционеров, но и их деньги при отсутствии доказательств законности их получения.

«В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин», — заявили в министерстве.

О том, что ведомство подготовило законопроект, разрешающий изымать незаконно полученные деньги в пользу ПФР, ранее 28 июля сообщили «Известия». Минфин уже направил документ на рассмотрение правительства, он может вступить в силу уже до конца 2020 года.