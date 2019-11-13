Фактически одобренное Конституционным судом и на бытовом уровне оправданное изъятие средств у дальних родственников и знакомых коррупционеров в действительности несет риск новых злоупотреблений

Конституционный суд опубликовал три определения по жалобам осужденного за коррупцию бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко и его родственников. Они пытались оспорить принятое еще в 2017 году решение Никулинского суда Москвы об изъятии у них имущества на 9 млрд рублей. Суд отказал жалобщикам и, опираясь на свои прошлые решения, подтвердил: даже если имущество, полученное (по мнению следствия и Генпрокуратуры) в результате коррупционных сделок, находится во владении неких третьих лиц (а не должностного лица), его можно обратить в доход государства. Владельцам изъятого имущества остается лишь доказывать, что они приобрели его на собственные доходы, вне связи с коррупционными действиями их родных и близких.

Учитывая место КС в российской правовой системе, это событие может серьезно повлиять на правоприменительную практику, причем с весьма неоднозначными последствиями.

Действительно, необходимость контроля за расходами публичных должностных лиц и изъятия несоответствующего официальным доходам имущества признана на международном уровне, что подтверждает 20-я статья Конвенции ООН о противодействии коррупции. Супруги и несовершеннолетние дети также подпадают под действие этого правила, так как четко размежевать имущество супругов в большинстве стран достаточно сложно.

Что же касается распространения этого подхода на других родственников и тем более на знакомых должностных лиц, то здесь все гораздо сложнее. Устойчивой мировой практики тут нет, да и в России она не сложилась. Большинство коррупционных дел у нас возбуждается по статье о даче взятки, но средства, изымаемые у фигурантов в ходе обысков, как правило, позднее возвращаются владельцам.

С точки зрения права, чтобы что-то изъять, надо сначала доказать, что именно подозреваемый в коррупции перечислил средства или передал какие-то иные ценности владельцу отчуждаемого в пользу государства имущества. Однако, судя по решению КС, доказывать это не обязательно, достаточно подтвердить устойчивую связь между двумя лицами. А дальше уже суд должен решить, могло ли изъятое имущество быть приобретено законным образом.