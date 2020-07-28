Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 12:55
Краснодарский краевой суд отчислил из штата судью Хахалеву Общество, 17:56 В Башкирии при взрыве снаряда на бывшем арсенале пострадали 4 человека Общество, 17:49 Лукашенко переболел коронавирусом Общество, 17:44 В ВОЗ усомнились в сезонности COVID-19 Общество, 17:44 Суд арестовал подозреваемого в расчленении жены петербуржца Общество, 17:43 МСП Банк оказал кредитную поддержку ульяновской транспортной компании Пресс-релиз, 17:40 СК сообщил о новом обвинении экс-главы Коми Общество, 17:39 Грызлов оценил вклад Кучмы в переговорный процесс по Донбассу Политика, 17:35 Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах Общество, 17:35 Футболист мадридского «Реала» заболел коронавирусом Спорт, 17:35 Борис Джонсон заявил о «первых признаках» второй волны COVID-19 в Европе Политика, 17:20 «Ростех» начал поставки отечественной вакцины от пяти болезней Общество, 17:19 Как движение #MeToo трансформируется в российских реалиях Стиль, 17:08 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 17:08
Общество ,  
0 

СК сообщил о новом обвинении экс-главы Коми

По версии следствия, находясь на посту главы Коми Вячеслав Гайзер незаконно распорядился выделить земельные участки для строительства на них многоквартирных жилых домов без проведения торгов
Вячеслав Гайзер
Вячеслав Гайзер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено в окончательной редакции обвинение в организации превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Гайзер руководил Коми в 2010-2015 годах. По версии СК, в 2013-2014 годах он, как глава республики, незаконно поручил главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ивану Поздееву выделить земельные участки для строительства на них многоквартирных жилых домов без проведения торгов.

«Указанные действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 млн руб.», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что сейчас следствие завершает расследование данного уголовного дела, которое было выделено в отдельное производство.

Гайзер был арестован в сентябре 2015 года по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. После этого президент Владимир Путин отправил Гайзера в отставку в связи с утратой доверия.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России
Фотогалерея 

10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы признал Гайзера виновным в мошенничестве и приговорил к 11 годам лишения свободы и штрафу на 160 млн руб. Одновременно с этим, Гайзер оправдан по статье о создании и участии в организованном преступном сообществе.

18 октября 2019 года Мосгорсуд подтвердил приговор, который обжалован, как обвинением, так и защитой.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Следственный комитет, Коми, Вячеслав Гайзер
Материалы по теме
Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру
Общество
Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам колонии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter