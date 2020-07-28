СК сообщил о новом обвинении экс-главы Коми

По версии следствия, находясь на посту главы Коми Вячеслав Гайзер незаконно распорядился выделить земельные участки для строительства на них многоквартирных жилых домов без проведения торгов

Вячеслав Гайзер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено в окончательной редакции обвинение в организации превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Гайзер руководил Коми в 2010-2015 годах. По версии СК, в 2013-2014 годах он, как глава республики, незаконно поручил главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ивану Поздееву выделить земельные участки для строительства на них многоквартирных жилых домов без проведения торгов.

«Указанные действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 млн руб.», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что сейчас следствие завершает расследование данного уголовного дела, которое было выделено в отдельное производство.

Гайзер был арестован в сентябре 2015 года по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. После этого президент Владимир Путин отправил Гайзера в отставку в связи с утратой доверия.