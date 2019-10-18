Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого районного суда бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, получившему 11 лет колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Квалификация деяний, назначенная судом первой инстанции наказания, оставлена без изменения», — заявили в пресс-службе.

Вячеслав Гайзер занимал должность главы Республики Коми с 2010 по 2015 год, он также являлся членом высшего политсовета «Единой России». В сентябре 2015 года его арестовали по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. Согласно версии следствия, с 2006 года она нанесла региональному бюджету ущерб на 4,5 млрд руб.

10 июня Замоскворецкий районный суд приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн руб. по делу о мошенничестве. Ранее прокурор просил приговорить его к 21 году колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Суд оправдал Гайзера по статье о создании и участии в организованном преступном сообществе, признав экс-главу республики виновным только в мошенничестве. Приговор обжаловали как прокуратура, так и защита Гайзера.