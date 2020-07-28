В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»

Водителю «Фургаломобиля» Станиславу Смоленскому (Буряку) назначили восемь суток ареста. Он участвовал в митинге 25 июля в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора края. По оценкам СМИ, в акции участвовали 15–20 тыс. человек

Фото: furgal_khv / Instagram

В Хабаровске по ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП (нарушение правил собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на восемь суток арестовали Ростислава Буряка. Об этом РБК сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, Буряка арестовали из-за того, что он мешал движению при проведении публичных мероприятий.

«Там интересный момент был установлен самим Ростиславом, что в протоколе была указана дата и время на определенном адресе, на котором его точно не было. Этому есть свидетельства, но тем не менее суд не принял их. При подаче апелляционной жалобы будем ставить этот вопрос», — сказал Прянишников.

Буряк принял участие в митинге, который проходил в Хабаровске 25 июля в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. На мероприятие он приехал в фургоне, который назвал «Фургаломобилем». «Фургаломобиль» — это мое бывшее детское кафе на колесах, сделано в виде космического корабля. Я инженер по пищевому оборудованию, три года назад я посмотрел фильм «Повар на колесах», решил, что у меня будет кафе, что я буду радовать людей, сделал этот автобус, оформил в ГИБДД», — пояснял тогда Буряк РБК, представившись тогда Ростиславом Смоленским. Как пояснил РБК Прянишников, Буряк — это псевдоним мужчины. До отставки Фургала Смоленский хотел попасть на прием к губернатору, так как власти Хабаровска не давали ему разрешение на работу, а ГИБДД решила аннулировать регистрацию автомобиля.

DVHub сообщил, что дело Смоленского рассматривали в Центральном районном суде Хабаровска. Корреспондент издания вел прямой эфир в Instagram, отметив, что к зданию пришли местные жители, чтобы поддержать мужчину. Через некоторое время они стали выкрикивать лозунги «Ростислава отпускай!», а также «Свободу!» и «Позор!». По словам корреспондента DVHub, у здания суда собралось около 200–300 человек. Начальник полиции города (так представился выступивший мужчина) сообщил собравшимся, что они участвуют в несанкционированном митинге, и предупредил об ответственности за это.

РБК направил запрос в Центральный районный суд Хабаровска.