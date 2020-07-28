В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 12:55
«Роснефть» переведет управленцев на сокращенную рабочую неделю Бизнес, 16:40 В Минске у здания КГБ задержали журналистов Политика, 16:33 Эксперты связали рост продаж спортивных товаров с выплатами на детей Общество, 16:33 Роскачество дало советы для сохранения здоровья при работе с компьютером Общество, 16:19 Жизнь без надрыва: 13 привычек, которые помогут улучшить здоровье Стиль, 16:16 Заботливый дизайн: как будут выглядеть магазины после пандемии Социальная экономика, 16:00  Чемезов раскрыл Путину стоимость контракта с Турцией на поставку С-400 Политика, 15:58 Суд в Москве оштрафовал Фельгенгауэр на 18 тыс. руб. Общество, 15:55 Антикризисный HR: как сократить бюджет, уладить конфликт и не выгореть Pro, 15:55 Moderna начала третью фазу испытаний вакцины. Ее акции взлетели на 9% Инвестиции, 15:54 Глава UFC назвал дату следующего боя Нурмагомедова Спорт, 15:53 Отельные тапочки и накидка-подушка: главные вещи из resort-коллекций Стиль, 15:51 Адвокат заявил о нежелании Сафронова заключить сделку со следствием Общество, 15:48 Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля Инвестиции, 15:46
Дело губернатора Фургала ,  
0 

В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»

Водителю «Фургаломобиля» Станиславу Смоленскому (Буряку) назначили восемь суток ареста. Он участвовал в митинге 25 июля в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора края. По оценкам СМИ, в акции участвовали 15–20 тыс. человек
Фото: furgal_khv / Instagram
Фото: furgal_khv / Instagram

В Хабаровске по ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП (нарушение правил собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на восемь суток арестовали Ростислава Буряка. Об этом РБК сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, Буряка арестовали из-за того, что он мешал движению при проведении публичных мероприятий.

«Там интересный момент был установлен самим Ростиславом, что в протоколе была указана дата и время на определенном адресе, на котором его точно не было. Этому есть свидетельства, но тем не менее суд не принял их. При подаче апелляционной жалобы будем ставить этот вопрос», — сказал Прянишников.

Буряк принял участие в митинге, который проходил в Хабаровске 25 июля в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. На мероприятие он приехал в фургоне, который назвал «Фургаломобилем». «Фургаломобиль» — это мое бывшее детское кафе на колесах, сделано в виде космического корабля. Я инженер по пищевому оборудованию, три года назад я посмотрел фильм «Повар на колесах», решил, что у меня будет кафе, что я буду радовать людей, сделал этот автобус, оформил в ГИБДД», — пояснял тогда Буряк РБК, представившись тогда Ростиславом Смоленским. Как пояснил РБК Прянишников, Буряк — это псевдоним мужчины. До отставки Фургала Смоленский хотел попасть на прием к губернатору, так как власти Хабаровска не давали ему разрешение на работу, а ГИБДД решила аннулировать регистрацию автомобиля.

DVHub сообщил, что дело Смоленского рассматривали в Центральном районном суде Хабаровска. Корреспондент издания вел прямой эфир в Instagram, отметив, что к зданию пришли местные жители, чтобы поддержать мужчину. Через некоторое время они стали выкрикивать лозунги «Ростислава отпускай!», а также «Свободу!» и «Позор!». По словам корреспондента DVHub, у здания суда собралось около 200–300 человек. Начальник полиции города (так представился выступивший мужчина) сообщил собравшимся, что они участвуют в несанкционированном митинге, и предупредил об ответственности за это.

РБК направил запрос в Центральный районный суд Хабаровска.

Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»
Общество
Михаил Дегтярев

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке продолжаются третью неделю. По оценкам DVHab, в субботнем митинге в Хабаровске 25 июля участвовали 15–20 тыс. человек. Местные власти сообщали о 6,5 тыс. участников. Акции также прошли во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.

Первые митинги в поддержку Фургала состоялись 11 июля. За два дня до этого бывшего губернатора задержали и отправили в Москву. Фургалу предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах. Он не признает вину. Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия и назначил временно исполняющим обязанности губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. В Хабаровске местные жители встретили Дегтярева новым митингом. Новый глава региона сначала отказывался выйти к митингующим, однако 26 июля около 22:00 по местному времени (15:00 мск) он все же поговорил с людьми, собравшимися на центральной площади. К тому моменту большая часть протестующих уже разошлась и остались в основном сотрудники правоохранительных органов.

Автор: Майя Бобенко
Теги: Хабаровский край, митинг, административный арест
Материалы по теме
В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске
Общество
В Хабаровске прошла вторая за сутки акция в поддержку Фургала
Политика
Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter