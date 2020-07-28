В ВОЗ усомнились в сезонности COVID-19

По словам официального представителя организации, времена года вряд ли влияют на интенсивность распространения коронавируса, так что его не следует сравнивать с возбудителем гриппа

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COVID-19 не является сезонным заболеванием. Об этом журналистам во время онлайн-брифинга заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Времена года, судя по всему, мало влияют на передачу этого вируса», — отметила Харрис.

Она пояснила, что люди рассматривают пандемию через призму заболеваемости гриппом и поэтому думают, что коронавирус будет распространяться в виде волн. «Несмотря на то что это респираторный вирус, а респираторные вирусы раньше демонстрировали распространение в виде сезонных волн, конкретно этот ведет себя по-другому», — объявила Харрис. По ее утверждению, будет лишь одна большая волна COVID-19.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Она напомнила, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, носить маски, где требуется, оставаться дома, если наблюдаются симптомы заболевания, а контактировавших с зараженным нужно помещать на карантин. По словам Харрис, сейчас не все придерживаются этих мер, поскольку считают коронавирус сезонным и у них существует устойчивое убеждение, будто «лето не проблема». «Лето — это проблема. Вирусу не вредит любая погода», — предупредила Харрис.