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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ усомнились в сезонности COVID-19

По словам официального представителя организации, времена года вряд ли влияют на интенсивность распространения коронавируса, так что его не следует сравнивать с возбудителем гриппа
Фото: Esteban Felix / AP
Фото: Esteban Felix / AP

COVID-19 не является сезонным заболеванием. Об этом журналистам во время онлайн-брифинга заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Времена года, судя по всему, мало влияют на передачу этого вируса», — отметила Харрис.

Она пояснила, что люди рассматривают пандемию через призму заболеваемости гриппом и поэтому думают, что коронавирус будет распространяться в виде волн. «Несмотря на то что это респираторный вирус, а респираторные вирусы раньше демонстрировали распространение в виде сезонных волн, конкретно этот ведет себя по-другому», — объявила Харрис. По ее утверждению, будет лишь одна большая волна COVID-19.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Она напомнила, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, носить маски, где требуется, оставаться дома, если наблюдаются симптомы заболевания, а контактировавших с зараженным нужно помещать на карантин. По словам Харрис, сейчас не все придерживаются этих мер, поскольку считают коронавирус сезонным и у них существует устойчивое убеждение, будто «лето не проблема». «Лето — это проблема. Вирусу не вредит любая погода», — предупредила Харрис.

В мае педиатр и инфекционист Евгений Тимаков высказал предположение, что COVID-19, как грипп, может стать сезонным заболеванием.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

По данным ВОЗ на 27 июля, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 16,1 млн человек, более 646 тыс. умерли. Глава организации Тедрос Гебреисус отметил, что пандемия продолжает набирать обороты. По данным Университета Джонса Хопкинса, СOVID-19 заразились 16,5 млн человек, 654 тыс. умерли.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, ВОЗ
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