Сбербанк сообщил о выходе потребительского спроса в России на плато

По данным аналитиков Сбербанка, индекс потребительской активности россиян достиг максимальных значений с момента начала пандемии, а последние несколько недель его показатели демонстрируют минимальные колебания

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На прошлой неделе (с 13 по 19 июля) расходы потребителей остались вблизи уровней 2019 года, упав на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании аналитического портала Сбербанка SberIndex (есть у РБК).

В целом, как сообщают аналитики, потребительский спрос в России вышел на плато, а еженедельные колебания в основном касаются структуры потребления. На прошедшей неделе индекс потребительской активности достиг отметки 77,1 из 100. Примерно такие же показатели были зафиксированы в конце июня и на протяжении всего июля. Для сравнения: в апреле и мае, когда большинство россиян находились на самоизоляции, он был на уровне 50,2 и 58,3 соответственно.

«Россияне на прошлой неделе клеили обои, строили бани и укладывали ламинат. Третью неделю подряд рост к прошлому году показывают контрактные услуги (+8,2%) — в них входит в том числе сервис бригад по ремонту и строительству», — говорится в исследовании.

Такой же небольшой, но стабильный рост показывают товары для строительства и ремонта (+3,4%). Кроме того, потребители продолжают активно скупать компьютерные игры и обновлять антивирусный софт. В этой сфере рост трат по сравнению с прошлым годом оказался «оглушительным» — +83,2%.