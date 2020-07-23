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Сбербанк сообщил о выходе потребительского спроса в России на плато

По данным аналитиков Сбербанка, индекс потребительской активности россиян достиг максимальных значений с момента начала пандемии, а последние несколько недель его показатели демонстрируют минимальные колебания
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Сбербанк SBERP ₽199,36 +0,51% Купить
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На прошлой неделе (с 13 по 19 июля) расходы потребителей остались вблизи уровней 2019 года, упав на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании аналитического портала Сбербанка SberIndex (есть у РБК).

В целом, как сообщают аналитики, потребительский спрос в России вышел на плато, а еженедельные колебания в основном касаются структуры потребления. На прошедшей неделе индекс потребительской активности достиг отметки 77,1 из 100. Примерно такие же показатели были зафиксированы в конце июня и на протяжении всего июля. Для сравнения: в апреле и мае, когда большинство россиян находились на самоизоляции, он был на уровне 50,2 и 58,3 соответственно.

«Россияне на прошлой неделе клеили обои, строили бани и укладывали ламинат. Третью неделю подряд рост к прошлому году показывают контрактные услуги (+8,2%) — в них входит в том числе сервис бригад по ремонту и строительству», — говорится в исследовании.

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Такой же небольшой, но стабильный рост показывают товары для строительства и ремонта (+3,4%). Кроме того, потребители продолжают активно скупать компьютерные игры и обновлять антивирусный софт. В этой сфере рост трат по сравнению с прошлым годом оказался «оглушительным» — +83,2%.

В свою очередь, сфера туризма на прошедшей неделе притормозила: расходы на отели, авиабилеты и турпутевки упали в два с лишним раза по сравнению с 2019 годом (–61,0, –51,8 и –52,4% соответственно).

«Главная неожиданность прошедшей недели — усиление падения расходов на услуги (–19,4% г/г)», — говорится в исследовании. По мнению аналитиков, можно говорить о быстром удовлетворении отложенного спроса в этом сегменте потребления. Иными словами, в целом россияне уже купили все, что хотели.

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Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

За прошедшую неделю индекс потребительской активности вырос лишь на 0,1 пункта и достиг 77,1 из 100, а общий спрос остался на уровне июля прошлого года. «Но есть и нюанс — государственные выплаты, полученные населением страны в начале месяца», — отмечается в исследовании. По прогнозу аналитиков, они и поднимут общие траты на 5–7%. Однако, как считают эксперты, 80% выплат уже потрачено и дальше расходы станут скромнее. Уже на прошлых выходных они снизились на 2% относительно прошлого года.

Авторы: Михаил Юшков, Антон Фейнберг
Теги: Сбербанк, потребительский спрос
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