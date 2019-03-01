В Госдуму внесли законопроект о регистрации детей от суррогатных матерей

В Госдуму внесли законопроект о регистрации детей от суррогатных матерей

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о регистрации детей, рожденных от суррогатных матерей. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

Его авторами стали председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, зампредседатели Елена Бибикова и Александр Варфоломеев, а также член комитета Татьяна Кусайко.

«Немаловажную роль в выравнивании демографических процессов, стимулировании рождаемости играет законодательное закрепление применения вспомогательных репродуктивных технологий», — сказал Рязанский.

Сенатор отметил, что часто возникают проблемы из-за рассогласованности норм права, связанных с государственной регистрацией рожденных от суррогатных матерей детей. По его словам, не состоящим в браке людям и одиноким женщинам часто отказывают в регистрации ребенка, поэтому единственной возможностью это сделать для них является суд.