В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Этой возможности прокуратуру лишили в конце 2000-х, когда решили разделить надзор и следствие

Прокуратура вернет себе право самостоятельно возбуждать уголовные дела. Как сообщает агентство ТАСС, об этом в Екатеринбурге заявил глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. До этого момента у них не было [такой возможности]. Скорее всего, в законе «О прокуратуре» это будет», — сказал депутат.

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она объяснила, что в нынешней ситуации у статьи 37 УПК России есть большой недостаток. Она привела в пример спор между следствием и прокуратурой, когда сотрудник надзорного ведомства видит основания для возбуждения уголовного дела, а следователь нет. Прокурор в этом случае не сможет обязать провести расследование.

Ограничить действия прокуратуры было решено в 2007 году. Тогда следствие и надзор были разделены, хотя Следственный комитет продолжил работать в структуре прокуратуры, а прокурорам оставили право отказывать в возбуждении уголовных дел. В 2011 году СК оформился как самостоятельное ведомство.