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В России за сутки от COVID-19 умерли 150 человек

Лидером по числу умерших стал Санкт-Петербург, где за сутки скончалось 23 человека. В Москве от COVID-19 умерли десять человек
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России умерли 150 человек, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Накануне в стране зафиксировали 85 летальных случаев, а в субботу — 77, что было минимальным показателем с 4 мая.

Лидером по числу умерших стал Санкт-Петербург, где за сутки скончалось 23 человека. В Москве умерли десять человек. В столичном оперативном штабе отметили, что у всех была подтверждена пневмония.

Росстат назвал число умерших от COVID-19 в мае
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кроме того, в число лидеров по смертности от COVID-19 в России вошли:

  • Архангельская область — 14 умерших за сутки;
  • Иркутская область — 10;
  • Нижегородская область — 6;
  • Красноярский край — 6;
  • Ульяновская область — 6;
  • Новосибирская область — 5;
  • Ростовская область — 5.

Всего с момента начала пандемии COVID-19 в России от болезни умерло 13 тыс. 504 человека.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За последние сутки в России заражение COVID-19 выявлено у 5395 человек, что стало новым минимумом с апреля. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 823 515 человек. По этом показателю Россия занимает четвертое место в мире, следом за США, Бразилией и Индией.

Авторы: Артем Филипенок, Евгений Калюков
Теги: коронавирус
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