В России за сутки от COVID-19 умерли 150 человек

Лидером по числу умерших стал Санкт-Петербург, где за сутки скончалось 23 человека. В Москве от COVID-19 умерли десять человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России умерли 150 человек, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Накануне в стране зафиксировали 85 летальных случаев, а в субботу — 77, что было минимальным показателем с 4 мая.

Лидером по числу умерших стал Санкт-Петербург, где за сутки скончалось 23 человека. В Москве умерли десять человек. В столичном оперативном штабе отметили, что у всех была подтверждена пневмония.

Кроме того, в число лидеров по смертности от COVID-19 в России вошли: