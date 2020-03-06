Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту

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В Минфине предложили разрешить конфискацию средств, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов. Соответствующие поправки к ст. 193 и ст. 193.1 Уголовного кодекса размещены на портале нормативных правовых актов.

По данным Федеральной таможенной службы, которые приводятся в пояснительной записке документа, с 2013 года по первое полугодие 2019 года в России по данным статьям было заведено более 1,6 тыс. уголовных дел, а всего было известно о 4466 подобных преступлениях.

Кроме того, в период с 2015-го по 2018 год увеличилось и число осужденных по ним: с двух до десяти по ст. 193 и с восьми до 23 человек по ст. 193.1.

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