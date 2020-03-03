СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию

Александр Бастрыкин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава СК России Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию строки о конфискации имущества коррупционеров, передает ТАСС.

По его словам, следствие считает применение конфискации имущества в качестве уголовного наказания наиболее действенной мерой по сдерживанию коррупции.

«Мы полагаем, что это положение могло бы быть записано в Конституции РФ, поправки в которую сейчас активно обсуждаются в нашем обществе», — заметил Бастрыкин.

В качестве примера он привел статистику 2019 года, согласно которой за счет конфискации удалось возместить государству 41% причиненного ущерба.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания к Федеральному собранию. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках 23 января. Второе чтение запланировано на 10 марта. После поправки должны одобрить Совет Федерации и как минимум две трети региональных заксобраний. В конце их подпишет президент.