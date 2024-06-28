Шедший из России сухогруз с пшеницей сел на мель у берегов Стамбула
У берегов Стамбула сел на мель следовавший из России сухогруз с пшеницей Lady Ayana, сообщает TGRT Haber со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.
«Наш быстроходный спасательный катер КЭГМ-3, принадлежащий Главному управлению береговой охраны Минтранса, и наш буксир «Спасение-10» направлены к месту происшествия со 169-метровым сухогрузом с пшеницей Lady Ayana, который села на мель после того, как бросила якорь в районе Ешилькёй во время плавания из России в Тунис», — сказано в сообщении. Это район на юго-западе Стамбула, в районе бывшего аэропорта имени Ататюрка.
По информации Vesselfinder, Lady Ayana ходит под флагом Барбадоса. В Тунис он должен был прибыть 5 июля.
В январе в проливе Босфор, соединяющем Черное и Мраморное моря, сломался 250-метровый танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир. По данным Reuters, у судна произошла поломка якоря, который самоопустился из-за непогоды.
Для буксировки Peria направили два буксира и катер береговой охраны. На время проведения работ транзит судов в Босфоре приостанавливали.
Еще один похожий инцидент произошел в марте. Тогда из-за поломки сухогруза Sea Turtle, у которого отказало рулевое управление, движение судов в проливе также прекращалось на время.
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