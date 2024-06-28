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Шедший из России сухогруз с пшеницей сел на мель у берегов Стамбула

Шедший из России в Тунис сухогруз с пшеницей сел на мель у берегов Стамбула
169-метровый сухогруз сел на мель у юго-западного берега Стамбула, в Мраморном море. К месту происшествия направили спасательный катер и буксир
Фото: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu / Reuters
Фото: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu / Reuters

У берегов Стамбула сел на мель следовавший из России сухогруз с пшеницей Lady Ayana, сообщает TGRT Haber со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

«Наш быстроходный спасательный катер КЭГМ-3, принадлежащий Главному управлению береговой охраны Минтранса, и наш буксир «Спасение-10» направлены к месту происшествия со 169-метровым сухогрузом с пшеницей Lady Ayana, который села на мель после того, как бросила якорь в районе Ешилькёй во время плавания из России в Тунис», — сказано в сообщении. Это район на юго-западе Стамбула, в районе бывшего аэропорта имени Ататюрка.

По информации Vesselfinder, Lady Ayana ходит под флагом Барбадоса. В Тунис он должен был прибыть 5 июля.

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В январе в проливе Босфор, соединяющем Черное и Мраморное моря, сломался 250-метровый танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир. По данным Reuters, у судна произошла поломка якоря, который самоопустился из-за непогоды.

Для буксировки Peria направили два буксира и катер береговой охраны. На время проведения работ транзит судов в Босфоре приостанавливали.

Еще один похожий инцидент произошел в марте. Тогда из-за поломки сухогруза Sea Turtle, у которого отказало рулевое управление, движение судов в проливе также прекращалось на время.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Стамбул Турция сухогруз сел на мель
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