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Транзит судов через Босфор остановили из-за шедшего из России танкера

Транзит судов через Босфор приостановили из-за перекрывшего пролив нефтетанкера
Поломка на нефтетанкере под флагом Либерии заблокировала движение на Босфоре. В настоящее время буксиры береговой охраны Турции пытаются отбуксировать его. По данным Reuters, у танкера из-за непогоды самоопустился якорь
Пролив Босфор
Пролив Босфор (Фото: NASA)

Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен на неопределенный срок из-за перекрывшего пролив танкера Peria под флагом Либерии, следовавшего из России в Измир, сообщило генеральное управлении береговой охраны Турции.

250-метровый танкер находится в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле него работают два буксира и катер береговой охраны. В управлении уточнили, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях до тех пор, пока танкер не отбуксируют в безопасное место.

По данным Reuters, у танкера произошла поломка якоря, который этим утром самоопустился из-за непогоды.

Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция.

Движение судов по проливу время от времени перекрывают из-за поломок или севших на мель судов. Так, 1 сентября инцидент произошел со 173-метровым судном Lady Zehma, направлявшимся с Украины в Стамбул. У него сломался руль, после чего судно село на мель. Сухогруз перевозил 3 тыс. т кукурузы, предназначавшейся для Италии. Пролив был блокирован около четырех часов.

В начале декабря у входа в Босфор образовалась очередь из нефтяных танкеров, ожидающих перевозки казахстанской нефти через Босфор и Дарданеллы. Это было связано со вступившим в силу эмбарго на перевозку российской нефти морем, из-за чего Анкара стала требовать у всех судов предъявлять письма, которые подтверждают, что танкеры застрахованы, писал со ссылкой на источники Bloomberg. Позднее пробка постепенно исчезла.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Босфор Турция нефтетанкер Либерия Россия поломка
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