Движение судов в Босфоре перекрыли из-за поломки сухогруза

Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за поломки сухогруза, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, передает издание BirGün.

Судоходство временно закрыли в обоих направлениях. В Минтрансе страны уточнили, что у сухогруза Sea Turtle отказало рулевое управление в районе Кандилли в Стамбуле.

Босфор и Дарданеллы — проливы, которые соединяют Мраморное море с Черным и Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция.

В январе в Босфоре также приостанавливали судоходство. Генеральное управлении береговой охраны Турции сообщило тогда, что танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир, перекрыл пролив. По данным Reuters, во время прохода через Босфор у судна сломался якорь.

В тот же день движение судов в проливе частично восстановили.