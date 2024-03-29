Движение судов в Босфоре перекрыли из-за поломки сухогруза
Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за поломки сухогруза, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, передает издание BirGün.
Судоходство временно закрыли в обоих направлениях. В Минтрансе страны уточнили, что у сухогруза Sea Turtle отказало рулевое управление в районе Кандилли в Стамбуле.
Босфор и Дарданеллы — проливы, которые соединяют Мраморное море с Черным и Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция.
В январе в Босфоре также приостанавливали судоходство. Генеральное управлении береговой охраны Турции сообщило тогда, что танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир, перекрыл пролив. По данным Reuters, во время прохода через Босфор у судна сломался якорь.
В тот же день движение судов в проливе частично восстановили.
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