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Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону

Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону
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Сухогруз врезался в пролет железнодорожного Темерницкого моста в Ростове-на-Дону, ударом снесена капитанская рубка, пишет местное издание 161.ru

На месте ЧП работает буксир, он отогнал судно к берегу.

На снимках с места происшествия видно название сухогруза — Zelenga.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ростов-на Дону железнодорожный мост сухогруз баржа
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