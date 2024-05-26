Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону
Сухогруз врезался в пролет железнодорожного Темерницкого моста в Ростове-на-Дону, ударом снесена капитанская рубка, пишет местное издание 161.ru
На месте ЧП работает буксир, он отогнал судно к берегу.
На снимках с места происшествия видно название сухогруза — Zelenga.
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