Строительство медицинских объектов первичного звена отстало от графика

Исполнение программы модернизации первичного звена здравоохранения отстает от графика в части строительства. Эксперты объясняют это проблемами с проектными документами и усложнением поставок оборудования

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Реализация федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» отстает от графика в части строительства новых больниц и поликлиник, следует из материалов Минздрава о плановых и фактических показателях исполнения нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» за 2022 год. Они были представлены в начале марта Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Отчет министерства есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Согласно документу, подписанному первым замминистра здравоохранения Виктором Фисенко, задачи по строительству (реконструкции) объектов выполнены в прошлом году на 29,5%: план — 431 единица, по факту — 127. План по приобретению и монтированию быстровозводимых модульных конструкций выполнен на 52,1%, по приобретению недвижимого имущества — на 80%, по осуществлению капитального ремонта зданий и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах, — на 87,5%.

Сколько медучреждений должны построить В рамках реализуемого с 2022 года федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», цель которого — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, к 2025 году предполагается построить или реконструировать 2,48 тыс. объектов, отремонтировать 6,44 тыс. зданий, а также закупить 13,4 тыс. автомобилей и приобрести 66,6 тыс. единиц нового оборудования.

В Минздраве в ответ на запрос РБК с просьбой прокомментировать эти цифры сообщили, что в 2022 году планировалось создать 1344 объекта здравоохранения, по состоянию на 28 марта 2023 года построено более 1140, то есть около 85%. Министерство не привело данных о числе реализованных проектов по новому строительству и по приобретению модульных конструкций. Что же касается мероприятий по осуществлению капитального ремонта, то на 2022 год плановое количество составляло 1,53 тыс. учреждений здравоохранения, фактическое по состоянию на 28 марта 2023 года — более 1,38 тыс. (около 90%).

В Минздраве также добавили, что «при реализации региональных проектов модернизации <...> приобретается медицинское оборудование и автомобильный транспорт, что увеличивает количество лабораторных исследований, доступность и качество оказания медицинской помощи». Плановое количество мероприятий по приобретению оборудования по программе в 2022 году было увеличено на 5,66 тыс., до 38,55 тыс., в итоге субъекты Федерации получили более 38,27 тыс. единиц медицинской техники, сообщили в ведомстве. Также за прошлый год увеличено плановое значение по приобретению транспортных средств — с 3,8 тыс. до 4,09 тыс., и весь этот транспорт в прошлом году был поставлен.

Почему возникают проблемы с новыми объектами

Сергей Фурманчук, основатель петербургской компании «Хоссер», специализирующейся на проектировании и строительстве медицинских учреждений, в разговоре с РБК выделил три ключевых фактора, которые приводят к трудностям. Прежде всего это низкое качество проектной и сметной документации. Эксперт отметил, что выбор исполнителя в подавляющем большинстве случаев предопределяет цена, а не опыт и успешность, поэтому при строительстве возникает большое количество корректировок к проектной документации, которая ранее прошла экспертизу. Кроме того, это невозможность из-за введения санкций приобрести заложенные в проектную и сметную документацию материалы и оборудование, а также излишняя жесткость контролирующих органов к отступлению госзаказчиков от проектной или сметной документации, что осложняет принятие оперативных решений и, как следствие, ведет либо к увеличению сроков строительства, либо к его приостановке.

Фурманчук отмечает, что есть и другие обстоятельства — ограниченность ресурсов (людских, производственных, а часто и финансовых) и отказ зарубежных контрагентов от выполнения договоров, а также сложности при транзите зарубежных товаров на территорию России.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков сообщил, что при строительстве поликлиник и больниц сейчас главной проблемой является их оснащение оборудованием. Он отметил, что в последние десятилетия основную его часть ввозили из Японии, США и европейских стран; сейчас происходит переход на российские или китайские аналоги, но пока они есть не по всем позициям. По данным Минпромторга, которые привел Глушков, нарастить долю отечественного медоборудования на рынке за два года необходимо до 50%, к 2030 году — до 80%.

Какова ситуация в Москве и Петербурге

РБК направил запросы в крупнейшие региональные структуры здравоохранения и строительства с просьбой уточнить количество объектов, модернизация которых реализуется по программе, и сообщить, на какой стадии строительства или реконструкции они находятся.

В департаменте здравоохранения Москвы рекомендовали обратиться в Минздрав. Так же поступили в столичном Комплексе градостроительной политики и строительства. Согласно данным, размещенным на сайте последнего, в 2022 году в городе ввели в эксплуатацию 11 поликлиник, восемь из которых были построены за счет средств городского бюджета, а три — за счет внебюджетных источников.

В Комитете по строительству Санкт-Петербурга сообщили, что адресная инвестиционная программа на 2022-й и плановые 2023 и 2024 годы, финансируемая за счет бюджета города, реализована на 98,4%. В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году должны были быть введены в эксплуатацию два объекта здравоохранения, и это сделано в установленные сроки. Это многопрофильный центр специализированных видов медицинской помощи СПбГБУЗ «Городская Александровская больница» и здание для размещения отделения экстренной медицинской помощи ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе».

РБК направил запрос в Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга.