В Москве усовершенствовали алгоритмы оказания онкопомощи. Что важно знать

Среди нововведений — клиентские пути по онкологическим диагнозам, публикация рейтингов онкобольниц, психологическая поддержка онкопациентов. Эксперты оценили, насколько эти преобразования важны для пациентов

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Ценностно ориентированное здравоохранение становится приоритетом московских властей, заявила на прошлой неделе заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она пояснила, что происходит переход к системе здравоохранения, сфокусированной на пациенте, а акцент смещается с объема предоставляемых услуг на конечные результаты, достигнутые в ходе лечения. Первым направлением, где внедряется такой подход, уточнила заммэра, стала онкология.

Клиентские пути

В частности, московское профессиональное онкологическое сообщество последний год разрабатывает единый городской «клиентский путь» по онкологическим диагнозам. Речь идет о «четком регламенте и последовательности каждого шага» пациента с момента подозрения на онкологический диагноз. Как объясняют столичные власти, целью данного нововведения служит создание «единой и понятной для всех» структуры оказания онкологической помощи.



«Клиентский путь — это выстроенный процесс событий, необходимых исследований, участников процесса, системы ответственности для пациента, от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения с учетом федеральных клинических рекомендаций», — поясняет Ракова.

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В феврале город утвердил первые «клиентские пути» — алгоритмы диагностики до этапа постановки диагноза. Сейчас работа по детализации «клиентских путей» продолжается: в ближайшее время специалисты определят маршрут пациента на всех этапах лечения, а до конца года — и в части пожизненного диспансерного наблюдения.

Президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член Совета при президенте России по правам человека Ирина Боровова отметила важность появления маршрутизации онкопациентов. По ее словам, это поможет быстро и качественно информировать больного — о сопровождении, о видах помощи, диспансеризации, верификации и диагностике, лечении, реабилитации или паллиативном сопровождении. «Ресурсы, которые позволят информировать вовремя человека о всей палитре госгарантий, которые для него есть, — это хорошее начинание. Помимо этого они вложены в ОМС, то есть человек получает их бесплатно; мне кажется, это чрезвычайно важно», — сказала Боровова.

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Ссылаясь на опыт работы «Здравствуй!», президент ассоциации выделила особую роль информационной поддержки онкопациентов. «Мы поняли, что самая главная помощь, которую мы оказываем пациентам, — это в чистом виде информационная: о том, куда он может обратиться за помощью, какой объем этой помощи, какое качество, где специалисты, которые могут помочь. Вся эта информация может быть уложена в персонифицированную программу», — говорит эксперт.

Пациенты могут ознакомиться с уже сформированными этапами маршрутизации по своему заболеванию, а также со сроками, отведенными на тот или иной этап, на сайте mosgorzdrav.ru. Там же предусмотрена возможность скачать файл с маршрутизацией в формате PDF.

«Создается система, в центре которой находится пациент, которому понятно, какие виды диагностики и медицинской помощи должны быть оказаны на каждом этапе и в его индивидуальном случае», — объясняет директор МКНЦ им. Логинова, главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

Рейтинг онкологических больниц

Еще одним нововведением столичного здравоохранения стала публикация первого рейтинга онкологических больниц. Его создали на основе мониторинга «клиентских путей» до момента старта лечения. По замыслу столичных властей, рейтинг прозрачно проинформирует пациентов о своевременности и полноте оказываемой медицинской помощи в рамках клиентских путей. Кроме того, рейтинги помогут выявлять слабые звенья, чтобы затем принимать соответствующие организационные решения, направленные на улучшение качества и доступности медпомощи, говорит Хатьков.

Появление рейтинга онкологических медицинских учреждений будет стимулировать организации к здоровой конкуренции, считает Боровова. По ее мнению, чтобы рейтинг был действительно значимым, необходимо, чтобы он учитывал параметры, которые имеют значение для комфортного и качественного получения медицинской помощи пациентом. «Например, культура общения, доброжелательность и внимание к пациенту, получение качественной помощи и удовлетворенность человека лечением в данном учреждении», — пояснила эксперт.

В рейтинге онкобольниц власти как раз учли обратную связь от пациентов. В целом же у него будут две составляющие — медицинская (оценка объективных показателей с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы, ЕМИАС) и пациентская (оценка на основе отзывов пациентов). «Помимо голых цифр в ценностно ориентированном подходе всегда важно учитывать обратную связь, ориентироваться на потребности самих пациентов. Поэтому медицинский рейтинг мы дополнили пациентским. В его основу легли результаты опросов, которые мы проводим с начала этого года по анкетам, верифицированным в международной практике», — пояснила Ракова.

«Оценка пациентов — ключевой элемент в пациентоориентированной модели оказания медпомощи. Эта часть рейтинга формируется по результатам анкетирования, то есть фактически это впечатления от взаимодействия пациента с медицинской организацией», — заявил главный врач ГКБ им. Д.Д.Плетнева Андрей Мищенко. В частности, по его словам, учитываются такие аспекты, как понятность плана лечения, результатов онкологического консилиума и прочие показатели. «В условиях, когда в центре процесса становится сам пациент, работа над сервисной составляющей приобретает все большее значение. Мы добились серьезных результатов в этом направлении за последние годы и останавливаться на достигнутом не собираемся», — добавил он.

Говоря о медицинской составляющей рейтинга, Мищенко пояснил, что она формируется на основе объективных данных медицинских документов. «И это прекрасный управленческий инструмент. Все данные содержатся в единой информационной платформе, что позволяет отслеживать своевременность и корректность соблюдения сроков «клиентских путей», специальных регламентов, разработанных профессиональным сообществом онкологов, определяющих четкие сроки и объемы медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями», — объясняет главврач.

Первый публичный рейтинг онкологических больниц шести якорных онкологических стационаров за январь—май 2022 года распределился следующим образом: МКНЦ им. А.С.Логинова. Общая оценка — 3,8. Оценка пациентов — 4,4. ГКБ им. Д.Д.Плетнева. Общая оценка — 4. Оценка пациентов — 3,8. МГОБ № 62. Общая оценка — 3,5. Оценка пациентов — 4,2. ГКОБ № 1. Общая оценка — 3,3. Оценка пациентов — 3. ГКБ № 40 на ул. Касаткина. Общая оценка — 2,8. Оценка пациентов — 3,4. ГКБ им. С.П.Боткина. Общая оценка — 3,8. Оценка пациентов — 2,2. По мере доработки «клиентских путей» будут регулярно обновлять и рейтинги онкологических больниц.

Президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» отмечает важность участия в создании рейтингов и маршрутизации пациентов экспертов тех областей, для кого это создается, «чтобы не получилось, что появился ресурс, который не выверен практикой применения». Ракова поясняет, что разработкой клиентских путей и системы мониторинга за их выполнением занималось московское профессиональное онкологическое сообщество. Одновременно, по ее словам, при разработке «клиентских путей» учитывались комментарии и отзывы пациентов, которые те оставляли своим персональным помощникам в рамках одноименного проекта.

«Открытый рейтинг — значимый этап в реализации московского стандарта онкологической помощи, и очень важно, что пациенты могут принимать участие в его формировании, так как это залог качества и, главное, своевременности оказания онкологической помощи, что в случае с онкологическим диагнозом играет первостепенное значение», — заключил Мищенко.

Психологическая поддержка

В середине июня власти Москвы запустили пилотный проект по психологическому сопровождению пациентов с онкозаболеваниями и их родственников. В его рамках жители столицы могут обратиться на круглосуточную горячую линию: +7 (495) 587-00-51 за экстренной консультацией по телефону или записаться на очную консультацию, которые проводятся на базе одного из трех Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

По словам директора Московской службы психологической помощи (МСПП) Нины Петроченко, основной задачей пилотного проекта служит поддержка пациента на всех этапах лечения. «Все наши психологи, работающие в столичных Центрах амбулаторной онкологической помощи, прошли дополнительное обучение: курс «Особенности оказания психологической помощи онкобольным пациентам», — объясняет она. — Также специалисты на регулярной основе посещают методические группы и супервизии, в рамках которых происходит разбор сложных кейсов, определение стратегии работы со случаем и обмен опытом среди специалистов».

Руководитель службы психологической помощи онкологическим пациентам «Ясное утро» Ольга Гольдман положительно оценивает данное нововведение. «По нашим наблюдениям, потребность в психологической поддержке у онкопациентов очень высокая», — говорит она. По словам эксперта, главная проблема таких пациентов — психологическая поддержка во время активного лечения. «Например, сразу после постановки диагноза должна происходить первая консультация», — отмечает руководитель «Ясного утра».

Гольдман подчеркивает важность нахождения психолога внутри медицинских учреждений. «Потому что у онкологического пациента нет возможности уходить в психоневрологический диспансер или даже в социальную службу к психологу — у него часто нет возможности даже сообразить, что можно позвонить по номеру и получить психологическую поддержку», — объясняет она. «По-хорошему, лечащий врач должен оценить психологический статус пациента и порекомендовать ему записаться на прием к психологу прямо в этом же учреждении, так работает это во всем мире», — добавляет эксперт.

В рамках московского проекта врачи информируют пациентов о возможности пройти бесплатную психологическую консультацию, поясняют столичные власти.

Другой проект столичного здравоохранения, «Персональный помощник», ориентирован на организационную поддержку пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или с подтвержденным диагнозом. За пациентом закрепляют куратора, который помогает записаться на прием, получить направление, напоминает о предстоящих визитах к врачу, отвечает на возникающие вопросы по сопровождению. Онкопомощники сопровождают пациентов на всех этапах. Проекту почти два года, с прошлого года он доступен жителям всех округов столицы.

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