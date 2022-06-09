Ракова рассказала о новых алгоритмах помощи пациентам с опухолями костей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Русфонд провел Fashion Day для детей с особенностями РБК+, 10:34
Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты РБК и МегаФон, 10:33
«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке Финансы, 10:29
Считается, что вести бизнес во Франции сложно. Почему это вовсе не так Pro, 10:29
Биржевые цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров Инвестиции, 10:22
Российские ученые придумали, как уменьшить пробки на дорогах Индустрия 4.0, 10:20
Привалова оценила вероятность смены гражданства атлетами из-за санкций Спорт, 10:16
Фигуристкам разрешили не носить юбки в танцах на льду Спорт, 10:12
Deloitte назвал долю планирующих прием криптоплатежей ретейлеров США Крипто, 10:12
Истребитель упал на жилые дома в Китае Общество, 10:11
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 10:10
ФСБ задержала 13 вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Ростове-на-Дону Общество, 10:10
Какие ошибочные представления о собственной психике мешают нам расти Pro, 10:09
Курс доллара упал ниже ₽59 впервые с 25 мая Инвестиции, 10:08
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Город ,  
0 

Ракова рассказала о новых алгоритмах помощи пациентам с опухолями костей

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС )

С июня в Москве лечение пациентов со злокачественными новообразованиями костей и мягких тканей начали проводить централизованно в специализированном центре на базе городской онкологической больницы № 62. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Речь идет об оказании специализированной помощи в Городском научно-практическом центре опухолей костей и мягких тканей, созданном в рамках внедренного в Москве стандарта онкологической помощи.

«В прошлом году заработал первый в системе городского здравоохранения специализированный центр опухолей костей и мягких тканей при онкологической больнице № 62. За это время вместе с оказанием специализированной помощи пациентам выстраивалась система взаимодействия центра с другими городскими стационарами. Результатом стала улучшенная детальная маршрутизация пациентов с подозрением на рак костей. Теперь их сразу направляют к специалистам центра с колоссальным опытом лечения таких патологий», — рассказала вице-мэр.

Главный онколог России Каприн — РБК: «Пациентов нельзя положить валетом»
Общество
Андрей Каприн

По ее словам, речь идет о «четком алгоритме сопровождения пациентов» — от диагностики в центре амбулаторной онкологической помощи до завершения хирургического или лекарственного лечения. «В новой логистике оказания помощи учтены различные ситуации, чтобы помощь горожанам с подозрением на этот сложный и редкий диагноз оказывалась быстрее и качественнее», — уточнила заммэра.

В Городском научно-практическом центре опухолей костей и мягких тканей применяются передовые технологии и работает уникальная команда специалистов, имеющих практический и клинический опыт в области сравнительно редких патологий, рассказал руководитель центра Эльмар Мусаев.

«Если раньше, при злокачественных заболеваниях опорно-двигательного аппарата пациента ждала инвалидизирующая операция, теперь, благодаря тщательной диагностике и появлению таких современных технологий, как 3D-принтинг — все оперативное вмешательство выполняется по индивидуальному, многократно продуманному плану. В составлении этого плана лечения принимают участие не только хирурги, но и врачи лучевой диагностики, химиотерапевт и патоморфологи. Экспертный уровень оказания помощи пациентам в нашем Центре возможен именно благодаря командной междисциплинарной работе», — заявил Мусаев.

Ракова рассказала о новых возможностях онкологической помощи в Москве
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран
Прогнозы
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Планка 300 тыс. руб.: сколько платят ИТ-разработчикам и сколько они хотят
Исследования
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции

Как работают новые алгоритмы

Согласно новым алгоритмам маршрутизация устанавливает сроки проведения консультаций, консилиумов, дополнительных диагностических исследований и лечения. В случае подтверждения диагноза в центре амбулаторной онкологической помощи пациент в течение одного дня получает электронное направление на консультацию к врачу-онкологу Центра опухолей костей и мягких тканей. Последующая консультация должна быть проведена в течение трех дней.

В Центре опухолей костей и мягких тканей применяют инновационные методы лечения с использованием аддитивных технологий, новых принципов проектирования и моделирования персонифицированных биопротезов и имплантов с помощью МРТ-, КТ-визуализации и 3D-принтинга, объясняют столичные власти. Помимо онкологов в диагностическом и лечебном процессе принимают участие травматологи, нейрохирурги, радиологи, химиотерапевты.

Новый стандарт онкологической помощи внедрили в Москве в 2019 году. За это время в столице на базе крупнейших городских стационаров организованы шесть многопрофильных онкологических центров. Это Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, московская городская онкологическая больница № 62, городская онкологическая больница № 1, Боткинская больница, Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» и больница имени Д.Д. Плетнева. Во всех учреждениях есть стационар, патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи, что позволяет оказывать весь спектр специализированной помощи — от диагностики до лечения и наблюдения — в стенах одной медицинской организации.

Теги
Москва здравоохранение онкология Анастасия Ракова
Материалы по теме
Эксперты назвали регионы с проблемами с оказанием онкологической помощи
Общество
Московский стандарт: как изменилась онкологическая помощь в столице
Общество
Онкологи назвали ранний симптом рака поджелудочной железы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter