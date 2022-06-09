Ракова рассказала о новых алгоритмах помощи пациентам с опухолями костей
С июня в Москве лечение пациентов со злокачественными новообразованиями костей и мягких тканей начали проводить централизованно в специализированном центре на базе городской онкологической больницы № 62. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Речь идет об оказании специализированной помощи в Городском научно-практическом центре опухолей костей и мягких тканей, созданном в рамках внедренного в Москве стандарта онкологической помощи.
«В прошлом году заработал первый в системе городского здравоохранения специализированный центр опухолей костей и мягких тканей при онкологической больнице № 62. За это время вместе с оказанием специализированной помощи пациентам выстраивалась система взаимодействия центра с другими городскими стационарами. Результатом стала улучшенная детальная маршрутизация пациентов с подозрением на рак костей. Теперь их сразу направляют к специалистам центра с колоссальным опытом лечения таких патологий», — рассказала вице-мэр.
По ее словам, речь идет о «четком алгоритме сопровождения пациентов» — от диагностики в центре амбулаторной онкологической помощи до завершения хирургического или лекарственного лечения. «В новой логистике оказания помощи учтены различные ситуации, чтобы помощь горожанам с подозрением на этот сложный и редкий диагноз оказывалась быстрее и качественнее», — уточнила заммэра.
В Городском научно-практическом центре опухолей костей и мягких тканей применяются передовые технологии и работает уникальная команда специалистов, имеющих практический и клинический опыт в области сравнительно редких патологий, рассказал руководитель центра Эльмар Мусаев.
«Если раньше, при злокачественных заболеваниях опорно-двигательного аппарата пациента ждала инвалидизирующая операция, теперь, благодаря тщательной диагностике и появлению таких современных технологий, как 3D-принтинг — все оперативное вмешательство выполняется по индивидуальному, многократно продуманному плану. В составлении этого плана лечения принимают участие не только хирурги, но и врачи лучевой диагностики, химиотерапевт и патоморфологи. Экспертный уровень оказания помощи пациентам в нашем Центре возможен именно благодаря командной междисциплинарной работе», — заявил Мусаев.
Как работают новые алгоритмы
Согласно новым алгоритмам маршрутизация устанавливает сроки проведения консультаций, консилиумов, дополнительных диагностических исследований и лечения. В случае подтверждения диагноза в центре амбулаторной онкологической помощи пациент в течение одного дня получает электронное направление на консультацию к врачу-онкологу Центра опухолей костей и мягких тканей. Последующая консультация должна быть проведена в течение трех дней.
В Центре опухолей костей и мягких тканей применяют инновационные методы лечения с использованием аддитивных технологий, новых принципов проектирования и моделирования персонифицированных биопротезов и имплантов с помощью МРТ-, КТ-визуализации и 3D-принтинга, объясняют столичные власти. Помимо онкологов в диагностическом и лечебном процессе принимают участие травматологи, нейрохирурги, радиологи, химиотерапевты.
Новый стандарт онкологической помощи внедрили в Москве в 2019 году. За это время в столице на базе крупнейших городских стационаров организованы шесть многопрофильных онкологических центров. Это Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, московская городская онкологическая больница № 62, городская онкологическая больница № 1, Боткинская больница, Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» и больница имени Д.Д. Плетнева. Во всех учреждениях есть стационар, патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи, что позволяет оказывать весь спектр специализированной помощи — от диагностики до лечения и наблюдения — в стенах одной медицинской организации.