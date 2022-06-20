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Ракова сообщила о росте популярности нейросетей в лучевой диагностике

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Москва менее чем за год вдвое нарастила объемы анализа лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта. На сегодняшний день с помощью нейронных сетей, применяемых в московском здравоохранении, обработано более 6 млн медицинских снимков. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы внедряем цифровые сервисы, которые облегчают и ускоряют работу врачей. Сейчас компьютерное зрение применяется для выявления заболеваний уже по девяти направлениям исследований. При этом благодаря расширению возможностей умных алгоритмов количество исследований, обработанных искусственным интеллектом, менее чем за год удвоилось», — отметила заммэра.

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Фото:Пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

По ее словам, на сегодняшний день искусственный интеллект помог медикам проанализировать более 6 млн лучевых исследований. «Нейросети не заменяют врача, но они обращают внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и помогают быстрее описывать снимки», — пояснила Ракова. Из 6 млн проанализированных исследований более 2 млн, по ее словам, приходится на компьютерную томографию, 3,5 млн — на рентгенографию и флюорографию, еще 500 тыс. — на маммографию.

Эксперимент по внедрению компьютерного зрения в медицину был запущен на базе столичного Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. «Московский эксперимент по внедрению компьютерного зрения в медицину — это крупнейшее в мире клиническое проспективное испытание технологий искусственного интеллекта в лучевой диагностике в системе государственного здравоохранения. Проект сочетает в себе глубокую научную базу, применение результатов работы нейросетей на практике», — пояснил директор центра Юрий Васильев.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По его словам, за время эксперимента удалось накопить большую экспертизу в оценке работы искусственного интеллекта в радиологии, сформированной в результате многолетней совместной работы врачей-рентгенологов, ученых и специалистов в области медицинской информатики. «Именно в нашем Центре, на одном этаже ученые разрабатывают методологию применения и оценки, стандарты работы ИИ-сервисов, а на другом — врачи используют эти технологии в рутинной работе. Это огромный массив научных и исследовательских данных, который используется при создании инновационных инструментов, облегчающих работу врача и позволяющих спасать жизни пациентов», — отметил Васильев.

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Инновационные методы для анализа медицинских снимков начали применять в столичном здравоохранении в 2020 году. В частности, компьютерное зрение стали использовать для диагностики пневмонии и определения степени поражения легких в первую волну пандемии COVID-19. В дальнейшем область применения искусственного интеллекта в области диагностики заболеваний расширили. Сейчас нейросети помогают московским врачам находить на компьютерной томографии признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, а также патологии легких на рентгенографии и флюорографии, на маммографии — рак молочной железы. Параллельно врачи-радиологи тестируют комплексные сервисы искусственного интеллекта — нейросети, которые распознают на одном медицинском изображении лучевого исследования признаки сразу семи разных патологий.

Теги
Москва здравоохранение диагностика инновации искусственный интеллект нейросети Анастасия Ракова

Инвестируйте выгодно
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Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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