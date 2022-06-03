«Коммунарка» заработала как многопрофильный медцентр. Что важно знать

С открытием новых корпусов и стабилизацией эпидситуации медкомплекс «Коммунарка» впервые начинает работать по своему основному назначению. Власти называют его крупнейшим построенным «с нуля» на всем постсоветском пространстве

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Многопрофильный центр в поселке Коммунарка в Новой Москве, который незадолго до его открытия в марте 2020 года был перепрофилирован для лечения пациентов с COVID-19, на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации и с открытием новых корпусов впервые начинает работать в формате крупнейшего многопрофильного медицинского центра, как и задумывалось изначально при его строительстве.

В марте 2020 года объекты первой очереди нового медцентра «Коммунарка» были перепрофилированы под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всего было развернуто более 2 тыс. коек для пациентов с COVID-19, в том числе более 1300 коек в дополнительном резервном госпитале. Общее количество реанимационных коек для пациентов с COVID-19 составляло 456 штук. За два года, по данным столичных властей, медцентр «Коммунарка» принял более 78 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Медцентр в Коммунарке впервые в истории начинает свою работу как мощнейший многопрофильный стационар. Пациенты из ТиНАО, с юга Москвы и ближайших районов смогут получать медпомощь по самому широкому спектру заболеваний. Это первый по своему масштабу построенный «с нуля» стационар на всем постсоветском пространстве. Медкомплекс стал одним из шести якорных онкологических центров с суперсовременной патоморфологической лабораторией. Пациенты с онкозаболеваниями получают в одном месте весь комплекс специализированной медпомощи — от диагностики до хирургического лечения. Также здесь расположен первый в Новой Москве региональный сосудистый центр — современное оборудование позволяет выполнять наиболее сложные внутрисосудистые операции», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Что такое медцентр в Коммунарке

Московский многопрофильный клинический центр (ММКЦ) «Коммунарка» возводится в Новой Москве на площади 13 гектаров, всего в нем будет 10 корпусов. Центр оказывает помощь самому широкому профилю заболеваний стационарного и амбулаторного лечения: кардиологии, онкологии, неврологии, гинекологии, урологии, травматологии и ортопедии, нефрологии, хирургии, нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии, инфекционным заболеваниям педиатрии, гематологии, анестезиологии-реаниматологии и другим.

Строительство центра ведется с 2017 года в несколько этапов. В рамках первой очереди сдали в эксплуатацию четыре корпуса общей площадью 87,2 тыс. кв. м. — палатный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патологоанатомический. В рамках второй очереди построили подстанцию скорой помощи, детский инфекционный, амбулаторно-поликлинический корпуса, перинатальный центр, а также обустроили вертолетную площадку с диспетчерским пунктом для приема экстренных пациентов. Осталось достроить детский многопрофильный корпус и корпус лучевой терапии.

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Онкологическая помощь

В марте 2022 года в ММКЦ «Коммунарка» первых пациентов принял центр амбулаторной онкологической помощи. Новое отделение заняло два этажа (пятый и седьмой) семиэтажного амбулаторно-поликлинического корпуса. На пятом прием ведут врачи-онкологи общего профиля, онкоурологи, онкомаммологи, онкогинекологи и специалисты по противоопухолевой лекарственной терапии. На седьмом этаже разместился дневной стационар, где развернуто 24 койки с современным инфузионным оборудованием для проведения химиотерапии. Здесь же оборудована операционная для малых операций и проведения биопсий, а также палаты пробуждения для пациентов после внутривенной седации. Врачи медцентра «Коммунарка» наблюдают в общей сложности порядка 100 тыс. онкологических пациентов из трех округов столицы: ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО.

На втором этаже расположилось консультативно-диагностическое отделение. Еще два этажа (третий и четвертый) занимает эндоскопический центр, в котором пациенты из групп риска развития онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта могут пройти гастро- и колоноскопию под легким наркозом.

Особенность нового амбулаторно-поликлинического корпуса — в мультидисциплинарном подходе к лечению пациента, объясняют столичные власти. На каждом из семи этажей открыты отделения, которые работают в тесном взаимодействии друг с другом, что позволяет привлекать специалистов узкого профиля и оказывать комплексную помощь пациенту в случае наличия у него сопутствующей хронической патологии.

Сегодня на территории больницы ведется строительство корпуса лучевой терапии на 50 коек. Он предназначен для проведения 3D- и 4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Предполагается, что здесь будут работать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией), позволяющая проводить диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

Перинатальная помощь

«Вчера мэр открыл новый перинатальный центр медкомплекса в Коммунарке. Это первый акушерский стационар на территории Новой Москвы. Здесь жительницы могут получить все виды специализированной медпомощи — ведение беременности, родоразрешение, если потребуется — выхаживание новорожденных. Родильное отделение представляет собой 17 индивидуальных боксов-палат — это позволит в том числе проводить партнерские роды», — рассказала заммэра.

Общая площадь перинатального центра составляет 22,4 тыс. кв. м. Центр оснастили современным оборудованием, которое позволяет проводить необходимую диагностику и оказывать все виды медицинской помощи будущим мамам и новорожденным. Речь идет о передвижных рентгеновских аппаратах, неонатальных открытых реанимационных системах, инкубаторах выхаживания недоношенных детей, неонатальных мониторах пациента, наркозных аппаратах, аппаратах искусственной вентиляции легких, включая аппараты для новорожденных и другом оборудовании.

В приемном отделении на первом этаже разместили экстренную операционную, которая позволяет оказывать необходимые хирургические вмешательства сразу же при поступлении пациентки в отделение. Родильное отделение, расположенное на втором этаже, представляет собой 17 индивидуальных боксов-палат, в которых предусмотрена возможность проведения родов с учетом пожелания женщины, включая присутствие партнёра. Для пациенток, которым необходима изоляция, есть индивидуальные родовые палаты с отдельным входом.

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных разместилось на третьем этаже. Там установлены аппараты ИВЛ, кювезы-трансформеры (обеспечивающие условия, максимально приближенные к внутриутробным), а также мониторы для контроля жизненно важных параметров организма для выхаживания самых маленьких пациентов, рождённых раньше срока или с экстремально низкой массой тела. Еще два этажа (четвертый и пятый) заняло послеродовое отделение с маломестными палатами, в которых предусмотрено совместное пребывание матери и ребенка. Также в центре есть лакториум, где женщины получают помощь и обучение грудному вскармливанию.

Кроме того, получить свидетельство о рождении ребенка можно еще до выписки из роддома. Для этого в центре открыли кабинет МФЦ. В перспективе планируется также открыть отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).