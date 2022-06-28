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Общество ,  
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Более половины россиян признались в сверхурочной работе

Те, кто часто работают сверх положенного времени, проводят на работе в среднем на 28% времени больше, чем оговорено в их трудовых договорах. Меньше всех перерабатывают программисты и системные администраторы
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Отдают работе положенное по договору количество времени только 35% россиян, а более половины — 54% — признались, что часто работают сверхурочно, выяснил в ходе опроса сервис SuperJob.

При этом те, кто перерабатывают, трудятся в среднем на 28% больше, чем положено.

Самые длительные переработки у учителей и медсестер — они работают в среднем на 40% дольше. На втором месте врачи и менеджеры по логистике — их сверхурочные достигают 34% от рабочего времени, на третьем — юристы (33%). Водители трудятся на 31% дольше, чем положено, воспитатели — на 29%, администраторы — на 28%, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие — на 27%. У программистов и системных администраторов переработки составляют в среднем по 18% от нормы рабочего времени.

За прошедший год объем сверхурочных часов вырос у менеджеров по логистике, маркетологов, продавцов, водителей, специалистов по продажам и фармацевтов.

Каждый пятый потерявший работу сообщил, что может не работать всю жизнь
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Фото:Harry Hart / imagebroker.com / Global Look Press

Наибольшая доля тех, кто никогда не тратит на работу больше положенного времени, оказалась у HR-менеджеров (51%), секретарей (49%), бухгалтеров (44%).

Опрос проходил с 1 мая по 24 июня 2022 года в 523 городах России, в нем участвовали 3 тыс. совершеннолетних россиян, имеющих постоянную работу.

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Ранее эксперты сервиса HeadHunter выяснили, что с финансовыми трудностями разной степени столкнулись девять из десяти потерявших работу россиян: треть опрошенных сообщили о серьезных денежных затруднениях, 44% отметили, что некоторые трудности с деньгами есть, но пока с ними удается справиться. У 14% возникли лишь небольшие, практически незаметные сложности, а 10% финансовых трудностей не почувствовали.

По данным исследования, каждый четвертый безработный (26%) может позволить себе не искать работу еще три месяца, а у 21% финансовые проблемы начнутся уже через месяц. При этом 19% опрошенных заявили, что не испытают серьезных трудностей с деньгами, даже если не найдут работу никогда. Год назад в аналогичном опросе таких было всего 3%. Эксперты объясняют это изменившимся контингентом потерявших работу сейчас и год назад.

Как показал «индекс самочувствия» сотрудников, российские работники стали пессимистично воспринимать свое положение на рынке труда во втором квартале 2022 года. По отдельным критериям в составе общего индекса самочувствия специалисты HH отметили рост опасений по поводу потери текущего места работы. Так, 31% опрошенных заявил, что ощущают угрозу увольнения по инициативе работодателя.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Опрос социология Трудовой кодекс рынок труда

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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