Каждый пятый потерявший работу сообщил, что может не работать всю жизнь

Почти 20% россиян, потерявших работу, сообщили, что имеют финансовые ресурсы, чтобы не работать всю жизнь, показал опрос. Год назад таких было 3%. Эксперты связывают это с изменением портрета соискателей в санкционный кризис

Фото: Harry Hart / imagebroker.com / Global Look Press

С финансовыми трудностями разной степени столкнулись девять из десяти потерявших работу россиян: треть опрошенных сообщили о серьезных денежных затруднениях, 44% отметили, что некоторые трудности с деньгами есть, но пока с ними удается справиться. У 14% возникли лишь небольшие, практически незаметные сложности, а 10% финансовых трудностей не почувствовали. Такие результаты показал опрос рекрутингового сервиса HeadHunter (HH), проведенный в июне (его результаты есть у РБК).

По данным исследования, каждый четвертый безработный (26%) может позволить себе не искать работу еще три месяца, а у 21% финансовые проблемы начнутся уже через месяц. При этом 19% опрошенных заявили, что не испытают серьезных трудностей с деньгами, даже если не найдут работу никогда. Год назад в аналогичном опросе таких было всего 3%. Эксперты объясняют это изменившимся контингентом потерявших работу сейчас и год назад.

Всего исследователи опросили более 7 тыс. российских соискателей, которые на момент опроса не были трудоустроены.

Новый портрет ищущих работу

Портрет потерявших работу в санкционный и пандемический кризисы сильно различается, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Если в пандемию работу массово теряли синие воротнички и низкоквалифицированные работники из сферы строительства, общепита, услуг, то сейчас в зоне риска менеджеры, административный персонал ушедших из России иностранных компаний — как правило, это высококвалифицированные работники с более высокими доходами и зарплатными ожиданиями», — объясняет он, допуская, что многие из них могут иметь финансовую подушку безопасности, «хотя это далеко не обязательно».

Опрос НН зафиксировал большую разницу с опросом годовой давности в оценках соискателями периода, за который им нужно найти работу, прежде чем они начнут испытывать ощутимые финансовые трудности. Если в прошлом году 60% опрошенных могли позволить себе искать работу лишь один месяц, то сейчас их доля сократилась в три раза. Также в разы выросли доли тех, кому запаса прочности хватит на полгода, год, больше года, и тех, у кого «никогда не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы». По данным Росстата, средняя продолжительность поиска работы в апреле 2022 года (более свежих данных пока нет) составила 6,4 месяца.

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Среди источников своей финансовой независимости на время поиска работы большинство респондентов отметили наличие сбережений (67%) против 58% годом ранее. Еще один популярный вариант ответа — поддержка со стороны членов семьи, его выбрал каждый третий. На третьем месте по популярности (13%) — достойная компенсация от бывшего работодателя (в прошлом году такой ответ отметили 22% соискателей). Среди других вариантов — работа на фрилансе (12%), сдача недвижимости в аренду (5%), собственное дело (2%), продажа автомобиля и получение наследства (по 1%).

В последние годы растут финансовая грамотность и популярность инструментов пассивного дохода среди населения, особенно среди белых воротничков, работающих и живущих в крупных городах, объясняет тренд на независимость от трудоустройства части россиян HR-директор агентства KРOC Дмитрий Дударев. По его словам, для многих возможность дополнительного заработка на фрилансе открыла пандемия — сейчас многие могут пользоваться этим.

Сафонов не готов согласиться с тем, что в целом по России за год после всех коронакризисных потрясений выросло материальное благополучие людей и укрепилась их финансовая независимость. По данным «Ромир», по состоянию на середину июня чуть более половины россиян (51%) имеют сбережения.

Региональные и профессиональные отличия

Меньше всего финансовой независимостью может похвастаться рабочий персонал, представители сферы искусства и развлечений, а также автомобильного бизнеса, следует из опроса НН. Наиболее комфортно ощущают себя ИT-специалисты и специалисты по закупкам. Среди работников сферы ИT самое большое число тех, у кого есть сбережения (82%).

Финансовая уязвимость рабочего персонала объясняется тем, что у таких работников, как правило, невысокие доходы, не позволяющие делать сбережения, объясняет Дударев. В то же время кризис и санкции 2022 года сильно ударили по сфере искусства и развлечений, практически замер и автомобильный рынок, отмечает он.

В региональном разрезе чаще всего о серьезных финансовых проблемах во время поиска работы говорят жители Саратовской области, Башкирии и Воронежской области. В самом стабильном положении себя ощущают соискатели в Кемеровской и Иркутской областях.

Перспективы рынка труда

Официальный уровень безработицы по итогам второго месяца весны составил 4,1% (3 млн человек) — это минимум за всю историю наблюдений Росстата за показателем. Но ситуация с рекордно низкой безработицей «не должна обманывать», говорил в начале июня министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, предприятия сейчас пережидают кризис, могут начать сокращать сотрудников, если ситуация со спросом на их продукцию не улучшится.

Напряжение на рынке труда начало расти в июне, признал глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что количество официально зарегистрированных безработных в июне превысило средний показатель за последние месяцы, но точных цифр не назвал. По его словам, с 1 марта по 1 июня в России регистрировали 660–680 тыс. новых безработных в месяц.

Статистика не учитывает в качестве безработных тех работников, кто переведен в режим простоя или неполной занятости. Как отмечала в конце мая вице-премьер Татьяна Голикова, в простое находятся 136,1 тыс. работников и еще 122,5 тыс. человек — на неполной занятости.

Именно в июне начинают проявляться те решения по сокращению сотрудников, которые компании принимали в марте—апреле, замечает Сафонов. По закону работодатель должен предупредить сотрудников о сокращении за два месяца. «Число безработных будет расти в силу того, что экономика объективно сжимается: те компании, которые изначально просто приостановили деятельность на территории России, начнут окончательно уходить с рынка, высвобождая сотрудников», — допускает он.