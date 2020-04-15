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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе

По мнению министра, из потока информации следует извлекать уроки на будущее, а не пытаться очернять конкурентов. Необходимо «с холодной головой» изучать все теории, сказал Лавров
Сергей Лавров (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.

В интервью газете «Коммерсантъ» Лавров отметил, что англичане и американцы обвиняют Китай в том, что он своевременно всех не оповестил, а республиканцы и демократы — Дональда Трампа в том, что он не придал значения потенциальной угрозе. «В противоположном направлении идут комментарии с доказательствами обратного», — сказал министр. Вопрос министру был задан в связи с «конспирологической версией, касающейся причин возникновения нынешней пандемии».

Глава внешнеполитического ведомства перечислил несколько выдвинутых версий возникновения коронавируса. Одна из них заключается в том, что в Ухане (городе, где были зафиксированы первые случаи заражения в конце прошлого года) находилась лаборатория, где Пентагон финансировал программу экспериментов над летучими мышами.

«Вот Daily Mail — за что купил, за то и продаю. Это же не просто интересно. Здесь важно понимать, как было на самом деле», — сказал Лавров.

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По другой версии, которую изложил министр, в Ухань ездила американская делегация на военные спортивные игры и жила в гостинице, которая находилась близко к рынку, где были выявлены случаи заражения. «Этим надо заниматься, но без эмоций, сопоставляя факты, а не изыскивая во всем этом потоке информации только то, что может очернить твоего конкурента», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Также Лавров прокомментировал предложение Лукашенко, который посоветовал в случае с коронавирусом «баню, трактор, водку или вообще не обращать на это внимание». «Я бы не стал игнорировать некоторые советы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко», — сказал министр. При этом он уточнил, что на работе общается с собеседниками на расстоянии пары метров друг от друга и моет руки чаще, чем обычно.

Китайские специалисты и эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не выяснили, кто был «нулевым пациентом» и что стало первоисточником коронавируса (однако китайские СМИ писали, что этим человеком могла быть продавщица на рынке морепродуктов).

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис в начале апреля заявила, что одной из основных сейчас является версия, что вирус пошел от летучей мыши, однако между ней и человеком мог быть посредник. По ее словам, сами летучие мыши не болеют коронавирусом, но при этом являются его носителями. Как указала Харрис, была версия, что промежуточным этапом были ящерицы, которых употребляют в пищу в Китае. «Но теперь мы в этом не уверены», — призналась она.

Пример промежуточного этапа в фильме «Опасный вирус» привел и заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. «Кошка ходит по чердаку, где живут летучие мыши. Кошка наступает в какие-то биологические жидкости и заражается, кошка тесно контактирует с человеком, человек заражается», — объяснил он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Лавров, коронавирус
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