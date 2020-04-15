Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе

По мнению министра, из потока информации следует извлекать уроки на будущее, а не пытаться очернять конкурентов. Необходимо «с холодной головой» изучать все теории, сказал Лавров

Сергей Лавров (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.

В интервью газете «Коммерсантъ» Лавров отметил, что англичане и американцы обвиняют Китай в том, что он своевременно всех не оповестил, а республиканцы и демократы — Дональда Трампа в том, что он не придал значения потенциальной угрозе. «В противоположном направлении идут комментарии с доказательствами обратного», — сказал министр. Вопрос министру был задан в связи с «конспирологической версией, касающейся причин возникновения нынешней пандемии».

Глава внешнеполитического ведомства перечислил несколько выдвинутых версий возникновения коронавируса. Одна из них заключается в том, что в Ухане (городе, где были зафиксированы первые случаи заражения в конце прошлого года) находилась лаборатория, где Пентагон финансировал программу экспериментов над летучими мышами.

«Вот Daily Mail — за что купил, за то и продаю. Это же не просто интересно. Здесь важно понимать, как было на самом деле», — сказал Лавров.