Зеленский наградил показанных в сериале «Чернобыль» ликвидаторов

Речь идет о трех сотрудниках АЭС, спустившихся в бассейн-барботер под реактором и спустившим из него воду. Благодаря этому удалось избежать возможного второго взрыва

Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, сообщается на сайте главы государства.

Государственную награду получили старший инженер реакторного цеха АЭС Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов, последнему звание присвоили посмертно.

«Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды», — говорится в сообщении.

Данный эпизод был, в частности, показан в сериале «Чернобыль» от телеканала HBO. По словам сценариста Крейга Мейзина, во время сбора материала он видел только сообщения о том, что все трое спустившихся в бассейн погибли вскоре после операции.