«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

Сериал «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDb).

На сайте составлен список 250 самых популярных шоу за все время. «Чернобыль» получил среднюю оценку пользователей 9,6 балла из 10. На втором месте сериал «Планета Земля 2», на третьем — фильм «Братья по оружию», затем идут «Во все тяжкие» и «Игра престолов».

Internet Movie Database — один из крупнейших сайтов в мире, посвященных кино, сериалам и ТВ-шоу.

«Чернобыль» — снятый американской компанией HBO драматический телесериал, основанный на реальных событиях. События происходят в 1986 году, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок.